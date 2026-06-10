Sport x Athletic-MG: onde assistir, horário e escalações pela 12ª rodada da Série B

Chrystian Barletta, atacante do Sport, em ação contra o Athletic (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (10) com o objetivo de recuperar a liderança da Série B. Às 21h, na Ilha do Retiro, o Leão recebe o Athletic-MG pela 12ª rodada da competição nacional precisando vencer para retornar ao topo da tabela após as vitórias de São Bernardo e Vila Nova na abertura da rodada.

A partida também carrega um ingrediente extra para os rubro-negros. O adversário da vez foi justamente o responsável por uma eliminação dolorosa da temporada leonina. Em março, o Athletic venceu o Sport por 3 a 1, na Ilha do Retiro, e avançou à quinta fase da Copa do Brasil.

Embalado pelo triunfo por 2 a 0 sobre o Náutico no Clássico dos Clássicos, o time comandado por Márcio Goiano tenta manter o aproveitamento perfeito nesta sequência de jogos em casa. Além dos três pontos, a equipe busca consolidar a evolução apresentada nas últimas rodadas após um período de dez dias entre treinamentos e recuperação física no CT José de Andrade Médicis.

SPORT

O intervalo sem jogos serviu para Márcio Goiano ajustar a equipe e encontrar alternativas para os problemas causados por suspensões e lesões. O treinador não poderá contar com os volantes Zé Lucas e Yago Felipe, além do atacante Iury Castilho, suspensos.

No departamento médico seguem os atacantes Zé Roberto e Clayson, este último lesionado no clássico contra o Náutico.

Por outro lado, o comandante ganhou uma nova opção ofensiva. Recuperado de lesão muscular, Marlon Douglas voltou a treinar e pode aparecer entre os relacionados para o confronto.

As mudanças, porém, podem ir além dos retornos. Uma possibilidade trabalhada nos treinamentos é a utilização simultânea dos laterais Felipinho e Edson Lucas pelo lado esquerdo, com um deles atuando mais avançado.

Outra novidade pode ser a entrada do volante Fábio Matheus entre os titulares. O jogador voltou a atuar diante do Náutico após longo período afastado e treinou na equipe principal ao longo da preparação.

"Tivemos um período que nem é tão comum entre um jogo para o outro e nos preparamos muito bem. Sabemos que enfrentaremos um adversário perigoso, organizado, mas estamos confiantes em nossas possibilidades, principalmente atuando em casa”, analisou o goleiro Thiago Couto.

ATHLETIC-MG



Se o Sport entra em campo de olho na liderança, o Athletic também tem metas ambiciosas na rodada. A equipe comandada por Alex de Souza atravessa cinco jogos de invencibilidade na Série B.

Na última rodada, o Esquadrão voltou a vencer e ganhou confiança para a sequência da competição. Um novo triunfo na Ilha do Retiro levaria os mineiros aos 20 pontos, colocando a equipe ainda mais próxima do grupo de acesso.

Para o confronto, Alex de Souza terá praticamente força máxima. Os únicos desfalques seguem sendo o zagueiro Sidimar, o lateral-esquerdo Rodrigo Gelado e o atacante Ronaldo Tavares, todos entregues ao departamento médico. Em contrapartida, o meia Kauan Rodrigues voltou a ficar à disposição e pode aparecer entre os titulares.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Édson Lucas; Fábio Matheus, Biel e Carlos de Pena; Barletta, Felipinho (Marlon Douglas) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

ATHLETIC-MG: Luan Polli; Jhonatan Silva, João Miguel e Belezi; Diogo Batista, Gian Cabezas, Ian Luccas, Kauan Rodrigues e Zeca; Dixon Vera e Max. Técnico: Alex de Souza.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Schumacher Marques Gomes (PB) e Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

Quarto Árbitro: Nairon Pereira de Lira (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Disney+(Streaming)