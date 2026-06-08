Com baixas importantes, Sport prepara mudanças para encarar o Athletic-MG na Série B

Fábio Matheus, volante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport entrou na reta final dos preparativos para enfrentar o Athletic-MG com a possibilidade de uma novidade entre os titulares. Após voltar a atuar no Clássico dos Clássicos diante do Náutico, o volante Fábio Matheus treinou na equipe principal e pode ganhar uma oportunidade no confronto desta quarta-feira (10), às 21h, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada da Série B.

A chance surge em meio aos desfalques do técnico Márcio Goiano. Suspenso, Zé Lucas foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputa amistosos contra o Chile, e abre uma vaga no setor de meio-campo.

Além de Zé Lucas, o Sport também não contará com Yago Felipe, igualmente suspenso. Para as vagas no setor central, Márcio Goiano ainda tem à disposição nomes como Zé Gabriel, Pedro Martins e Carlos De Pena.

As mudanças, porém, não devem ficar restritas ao meio-campo. No ataque, o treinador precisará encontrar alternativas para as ausências de Clayson, lesionado, e Iury Castilho, suspenso. Uma das possibilidades trabalhadas é o avanço de Felipinho para atuar em uma faixa mais ofensiva do campo.

A solução não seria inédita. Em diversos momentos da temporada, o lateral-esquerdo foi utilizado em funções mais adiantadas. O jogador retorna à equipe após cumprir suspensão justamente no clássico contra o Náutico, partida em que Edson Lucas assumiu a posição.

Vice-líder da Série B com 22 pontos, o Sport tem a oportunidade de retomar a liderança da competição em caso de vitória diante do Athletic-MG no fechamento da rodada. Para isso, a comissão técnica aproveitou os dez dias sem compromissos oficiais para intensificar os trabalhos físicos, técnicos e táticos. Quem destacou a importância do período de preparação foi o meia Biel.

“Tivemos uma pausa nos jogos durante 10 dias, e aproveitamos muito bem para fazer treinos proveitosos com o professor Márcio Goiano. Agora, o objetivo é dar continuidade à sequência boa que estamos fazendo na competição, realizando jogos coesos. A Série B é um torneio extremamente competitivo, então vamos manter o foco na construção de uma campanha sólida”, afirmou.