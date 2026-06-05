Sport tem segundo melhor aproveitamento entre clubes das Séries A e B; veja top-5

Barletta, atacante do Sport (Rafael Vieira)

O Sport vive um início de Campeonato Brasileiro da Série B que vai além do topo da tabela. Líder da Série B e dono do segundo melhor aproveitamento das duas principais divisões do país. Com 66,7% de rendimento e apenas uma derrota, retrospecto inferior apenas ao do Palmeiras, o Leão da Ilha colhe os frutos da regularidade do seu elenco, embora o discurso interno ainda seja de total humildade e pés no chão.

Com apenas um tropeço a mais que o Palmeiras, que lidera o ranking nacional com apenas uma derrota, o Sport divide a segunda colocação em aproveitamento com Vila Nova e Flamengo. O rendimento expressivo é o pilar que sustenta o bom momento da equipe rubro-negra na busca pelo acesso.

Após o treino desta quinta-feira (04), o zagueiro Zé Marcos comentou sobre o bom momento do sistema defensivo e do time como um todo, enaltecendo a força do grupo leonino.

"São números expressivos, com certeza. Ainda mais no contexto tão difícil do futebol brasileiro, com grandes times, jogadores, nivelado bem por cima. É um aproveitamento importante, que reflete o nosso momento e explica, por exemplo, estarmos na liderança da Série B. É trabalhar muito, com bastante humildade, para que esse aproveitamento seja mantido, com demonstração de rendimento e pontuação para a equipe", destacou o defensor.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Com a liderança isolada e assegurada na última rodada da Série B, o discurso interno na Ilha do Retiro é de cautela. Zé Marcos fez questão de afastar qualquer tipo de salto alto e pediu foco absoluto para a sequência da temporada.

"É momento de ter os pés no chão. Sabemos da responsabilidade de vestir a camisa do Sport. Sabemos da grandeza e do tamanho do clube. É seguir com a sandália da humildade, tendo ciência de que iremos defender o nosso, com a convicção de onde queremos chegar. Para tirar pontos do nosso time, em casa ou fora, precisa continuar sendo algo muito difícil para os adversários", finalizou.

Raio-X: Os melhores aproveitamentos das Séries A e B em 2026

1 - Palmeiras 75,9% de aproveitamento (12 vitórias, 05 empates e 01 derrota)

2 - Sport 66,7% de aproveitamento (06 vitórias, 04 empates e 01 derrota)

3 - Vila Nova 66,7% de aproveitamento(06 vitórias, 04 empates e 01 derrota)

4 - Flamengo 66,7% de aproveitamento(10 vitórias, 04 empates e 03 derrota)

5 - São Bernardo 63,6% de aproveitamento(06 vitórias, 03 empates e 02 derrota)

