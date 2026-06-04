Sport resolve entrave na FIFA e se livra de transfer ban no caso Christian Rivera

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Rivera. (Rafael Vieira)

O Sport anunciou, por meio de nota oficial, que resolveu de forma integral o impedimento temporário de registro de novos atletas junto à FIFA, o chamado transfer ban. De acordo com o clube, a entidade máxima do futebol mundial já realizou a retirada da restrição no sistema após o Leão da Ilha regularizar os procedimentos exigidos. Com isso, o Rubro-negro está plenamente apto a regularizar reforços para as suas próximas competições.

Ao contrário da maioria dos casos de transfer ban, que costumam ocorrer por dívidas financeiras ou quebras de contrato, o entrave do Sport teve caráter estritamente administrativo. Segundo o comunicado, o problema aconteceu devido a divergências no preenchimento de dados e documentos no sistema TMS (Transfer Matching System) da FIFA, na operação que envolveu a transferência internacional do volante colombiano Christian Rivera.

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Sem inadimplência e com multa

O caso chegou a ser analisado pelo Comitê Disciplinar da FIFA que, após a tramitação, descartou qualquer tipo de calote ou irregularidade material por parte do clube de TIles. O órgão determinou apenas que fossem feitos os ajustes formais no sistema de transferências.

Pelo erro de registro, o Sport sofreu uma punição leve: uma multa administrativa no valor de 1.000 francos suíços (pouco mais de R$ 6.000 na cotação atual). A diretoria rubro-negra informou que o valor foi quitado dentro do prazo regulamentar e o comprovante já foi enviado à FIFA.

"Ao final do procedimento, não houve condenação do Sport por inadimplência financeira, descumprimento contratual ou qualquer irregularidade material na transferência, tendo sido determinado apenas o cumprimento de ajustes formais no sistema", destacou o clube em trecho da nota.

Demora de clube estrangeiro travou processo

O Sport também justificou o tempo que o processo levou para ser concluído. De acordo com o clube, a inserção dos dados corretos no sistema dependia de contrapartidas operacionais e burocráticas de uma das equipes estrangeiras envolvidas na negociação de Rivera, cujo trâmite interno demandou tempo adicional.



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Entenda o caso

O Sport foi punido com um transfer ban e, por isso,foi proibido de registrar novos atletas. A medida foi determinada pela Fifa na última quarta-feira (03] e tem relação com pendências de informações referentes à transferência do volante Christian Rivera, que deixou o Tijuana, do México, para defender o clube pernambucano na última temporada.

A punição ocorreu porque a entidade responsável pelo futebol mundial considerou insuficientes os esclarecimentos e documentos apresentados pelo Sport sobre a negociação do meio-campista colombiano. Como consequência, o clube passou a integrar a relação oficial de equipes sancionadas pela Fifa. Rivera deixou a Ilha do Retiro em janeiro deste ano, após ser negociado com o Pachuca, também do México.

