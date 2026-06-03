Sport sofre transfer ban da Fifa por transferência de Rivera e não pode registrar reforços

Volante Christian Rivera em ação pelo Sport (Rafael Vieira)

O Sport sofreu um transfer ban da Fifa e está temporariamente impedido de registrar novos jogadores. A informação foi antecipada pelo ge e confirmada pelo Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (3). A punição está relacionada ao processo de transferência do volante Christian Rivera, ex-jogador rubro-negro, contratado junto ao Tijuana, do México, em fevereiro de 2025.

A sanção foi aplicada após a entidade máxima do futebol entender que o clube não apresentou de forma satisfatória informações e documentos exigidos sobre a negociação envolvendo o atleta colombiano. Com isso, o nome do Sport passou a constar na lista oficial de clubes punidos pela Fifa. O volante deixou a Ilha do Retiro em janeiro deste ano, negociado ao Pachuca, do México.

O departamento de registros do Sport teria sido notificado pela primeira vez em 18 de maio. Na ocasião, a Fifa solicitou o envio de informações complementares sobre a operação envolvendo Rivera, estabelecendo prazo de sete dias para que o clube apresentasse os documentos requisitados.

A entidade também determinou o pagamento de uma taxa administrativa equivalente a R$ 6,4 mil. Conforme a decisão, o Sport encaminhou as comprovações da transferência no último dia 1º de junho. No entanto, a Fifa não reconheceu os documentos apresentados como suficientes para atender às exigências do processo. Diante disso, aplicou a multa e determinou ainda que o clube compartilhe informações adicionais referentes à compra dos direitos econômicos do volante.

Descumprimento do Sport em solicitação da Fifa

Segundo o entendimento da entidade, o Sport infringiu o artigo 21 do Código Disciplinar da Fifa, que trata do descumprimento de determinações e solicitações oficiais. Conforme determina a regulamentação internacional, toda transferência envolvendo clubes de diferentes países deve ser registrada e validada junto à entidade, com a apresentação detalhada das condições da negociação.

A punição permanecerá em vigor até que o Sport cumpra integralmente as exigências estabelecidas pela Fifa. Após a regularização da situação, o transfer ban será retirado e o clube voltará a ficar apto para registrar atletas normalmente. A próxima janela de transferências terá início em 20 de julho. O caso envolve uma questão documental ligada ao processo internacional da transferência.