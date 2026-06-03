Beto Lago: "A Série B, com Sport e Náutico, e seus dois campeonatos"

Augusto Pucci, lateral-direito do Sport, e Igor Fernandes, zagueiro do Náutico (Sandy James/DP Foto)

Dois em um

A Série B caminha para um ponto de virada que costuma redefinir objetivos, corrigir rumos e, muitas vezes, mudar completamente o destino dos clubes. Na 19ª rodada acontece a abertura da janela de transferências. Fica evidente que a competição será dividida em duas partes bem distintas. Até aqui, os times disputam com elencos montados no início da temporada. A reabertura abre uma nova disputa: a dos bastidores. Não basta pontuar dentro de campo. Será fundamental contratar bem, corrigir carências e manter os principais jogadores. Muitas campanhas de acesso foram construídas ou destruídas nesse período. Equipes que chegam fortes à metade da competição perdem rendimento ao ver seus destaques saírem. Da mesma forma, clubes que identificam suas fragilidades e acertam nas contratações costumam ganhar fôlego para a reta decisiva. É o desafio de Sport e Náutico. Ambos possuem condições de permanecer na parte de cima, mas precisarão aumentar o nível de competitividade dos elencos. Existem posições que exigem reforços e a maratona de jogos cobra alternativas capazes de manter o desempenho ao longo dos meses. O problema é que certos jogadores são caros. Em uma Série B equilibrada, erros de mercado são até mais prejudiciais quanto derrotas no gramado. Por isso, a janela de transferências será decisiva. Mais do que a classificação ao fim do primeiro turno, ela pode determinar quem terá força para sustentar a luta pelo acesso até novembro. A partir daí, começa outro campeonato. E, muitas vezes, é justamente nesse segundo campeonato que se definem os quatro clubes que subirão para a Série A.

Números da Série B

Alguns números interessantes da Série B foram apresentados por Adethson Leite, no Blog dos Números. Até aqui, sete equipes já passaram pela liderança da competição: Sport (1 vez), Vila Nova (2), São Bernardo (3), Fortaleza (1), Goiás (1), Ceará (1) e Botafogo/SP (2). Curiosamente, os dois últimos líderes aparecem atualmente apenas na 13ª e 17ª posições, respectivamente.

Sport lidera média de público

O Sport possui a melhor média de público, com 13.678 torcedores nos seis jogos na Ilha do Retiro, totalizando 82.065 presentes. Na sequência temos Ceará, com média de 11.347 (68.081 em seis partidas), Fortaleza, com 9.887 (49.436 em cinco jogos), Criciúma, com 7.967 (31.866 em quatro confrontos), e Náutico, com 7.927 por partida, com 39.635 presentes em cinco jogos em casa. Em arrecadação bruta, o Sport também lidera com R$ 2.630.389,00. O Náutico aparece em segundo, com R$ 1.242.096,00, seguido por Ceará (R$ 886.062,00), Fortaleza (R$ 582.717,00) e Criciúma (R$ 560.860,00).

Pontos de corte

A principal curiosidade é sobre os pontos de corte. Segundo o site Chance de Gol, considerando uma probabilidade de 90%, quem alcançar 75 pontos estará próximo do título. Para garantir vaga no G2, a projeção é de 70 pontos, enquanto o G6 exige 62. Já para escapar do Z4, a conta está em 44 pontos. Adethson ressalta que as projeções ganham maior precisão após o fim do primeiro turno, quando todos os clubes já terão se enfrentado.

