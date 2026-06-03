Fábio Matheus volta a jogar pelo Sport e mira recomeço no Leão

Fábio Matheus, volante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O volante Fábio Matheus voltou a atuar pelo Sport no último sábado (30), na vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foram apenas 11 minutos em campo, mas suficientes para encerrar uma longa espera. A entrada aos 34 do segundo tempo marcou não apenas sua estreia na temporada, mas também o retorno aos gramados com a camisa rubro-negra após quase sete meses.

Pelo Leão, a última vez que o volante havia disputado uma partida foi em 11 de novembro de 2024. Desde então, a trajetória do jogador passou por empréstimo, negociações que não avançaram, lesão e dúvidas sobre seu futuro no clube. Agora, recuperado e novamente integrado ao elenco, Fábio Matheus quer transformar a reestreia em um novo começo na Ilha do Retiro.

Depois de deixar o Sport, o volante passou a temporada de 2025 emprestado ao Novorizontino. Pela equipe paulista, disputou 39 partidas, marcou um gol e distribuiu uma assistência durante a campanha na Série B.

No início deste ano, porém, o futuro parecia distante do Recife. Em fevereiro, Fábio Matheus esteve perto de acertar com o Remo, mas a negociação acabou interrompida após mudanças internas no clube paraense. Pouco depois, o Cuiabá encaminhou sua contratação, mas o volante acabou reprovado nos exames médicos devido a um problema na região da tíbia.

Sem a transferência concretizada, o jogador retornou ao Sport para realizar tratamento e recuperar a condição física.

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Nova oportunidade

Além dos problemas físicos, Fábio Matheus também precisou lidar com especulações sobre uma possível saída definitiva do clube. Na época, o então técnico Roger Silva chegou a afirmar que havia recebido a informação de que o atleta não desejava permanecer no Sport.

Após o clássico contra o Náutico, o volante aproveitou a oportunidade para rebater a versão. O jogador reforçou que nunca comunicou ao clube o desejo de sair.

"Nesse momento que tenho a oportunidade de falar. Lá fora acontecem muitos rumores, e muitas das vezes não são verídicas. Foram mensagens dizendo que eu não queria ficar no Sport, mas em nenhum momento falei que não queria ficar. O que passou para trás, ficou no passado, agora quero seguir de cabeça erguida para poder ajudar a equipe da melhor forma", afirmou à Rádio Jornal.

"Em nenhum momento cheguei para dizer ao Roger que não queria ficar. Conversei com a diretoria que entendeu a minha situação, como acontece com todos os jogadores. Inicialmente aconteceram propostas, mas em nenhum momento falei que não queria ficar no Sport", completou.

Confiança de Márcio Goiano

A volta ao time também passa pela confiança depositada pelo técnico Márcio Goiano. Segundo o próprio atleta, o treinador sempre deixou claro que contava com ele para a sequência da temporada, desde que atingisse sua melhor condição física.

"O Márcio Goiano a todo momento foi muito sincero comigo, falou que se eu estivesse na melhor condição física ia me utilizar, falou que contava comigo para o restante da temporada e eu só tive que me preparar", revelou.

Após a partida, o treinador também fez questão de elogiar o volante e destacou que o retorno amplia as opções do elenco.

"Com relação ao Fábio, é um atleta que a gente conhece e que já teve oportunidade em outras épocas aqui no clube. Quando eu ainda era auxiliar, foi um jogador que trabalhei bastante junto com ele. É um jogador que vai brigar e nos ajudar, com certeza. É mais um jogador que eu ganho. Agora a gente vai ter um período maior de trabalho, de treinamento, e ele, com certeza, vai aparecer um pouco mais para estar ajudando a gente dentro de campo", afirmou.

Recuperado, relacionado e novamente utilizado, Fábio Matheus parece ter deixado para trás os meses de incerteza. Agora, a meta é transformar os primeiros 11 minutos da temporada em espaço cada vez maior dentro de um Sport que lidera a Série B e busca consolidar sua caminhada rumo ao acesso.