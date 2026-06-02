Sport confirma lesão de Clayson e amplia desfalques no ataque

Exames apontaram lesão de grau 2 no bíceps femoral; atacante deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Náutico

Clayson, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O Sport confirmou nesta terça-feira (2) que o atacante Clayson sofreu uma lesão de grau 2 no bíceps femoral e já iniciou tratamento junto ao Departamento Médico.

O problema físico foi constatado após exames realizados pelo jogador, que deixou o campo ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Náutico, no último sábado (30), pela 11ª rodada da Série B. Aos 42 minutos da etapa inicial, Clayson caiu no gramado sentindo dores musculares e precisou ser substituído por Iury Castilho.

A lesão representa uma baixa importante para o técnico Márcio Goiano justamente em um momento de consolidação da equipe na liderança da competição. Titular nos últimos compromissos, Clayson vinha sendo peça utilizada no setor ofensivo leonino.

Sem Clayson à disposição, o treinador precisará buscar alternativas para montar o ataque no próximo compromisso do Sport. O Leão volta a campo apenas no dia 10 de junho, quando recebe o Athletic-MG, às 21h, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada da Série B.

O cenário, porém, é ainda mais delicado porque Iury Castilho, substituto natural do atacante, está suspenso e não poderá atuar diante dos mineiros.

Dessa forma, Márcio Goiano deve recorrer a outras opções do elenco. Gustavo Maia e Micael aparecem como alternativas para ocupar a vaga no setor ofensivo, enquanto a comissão técnica acompanha a recuperação de Marlon Douglas.

O atacante segue em tratamento de uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, sofrida na derrota para o CRB, no dia 17 de maio, na Ilha do Retiro. A expectativa do Sport é contar com a evolução do jogador nos próximos dias para ampliar as opções ofensivas da equipe.

Líder da Série B com 22 pontos, o Sport terá mais de uma semana de preparação até o duelo contra o Athletic-MG, período que será importante para Márcio Goiano encontrar soluções e reorganizar o ataque rubro-negro diante das ausências.