No topo: São Bernardo empata, e Sport fecha a rodada na liderança da Série B

Tropeço do São Bernardo carimba a primeira colocação do Rubro-Negro, que agora lidera a Segundona pelo saldo de gols

Barletta e Perotti, atacantes do Sport (Sandy James/DP Foto)

Após vencer o Náutico no Clássico dos Clássicos, o Sport dependia de um tropeço do São Bernardo para se manter no topo da Série B do Campeonato Brasileiro ao fim da 11ª rodada. O resultado veio. O Tigre do ABC ficou no empate em 1 a 1 com o Novorizontino e acabou despencando duas posições na tabela, caindo para o 3º lugar.

Quem também perdeu posições com a combinação de resultados foi o próprio Timbu, que agora fecha o G4 na 4ª colocação.

Apesar de segurar a liderança, o Leão ganhou um novo perseguidor direto na tabela. O Vila Nova venceu o Londrina fora de casa por 1 a 0 e saltou para a vice-liderança da competição, colando nos mesmos 22 pontos do Sport.

O que mantém o Leão na ponta do campeonato é o critério de desempate do saldo de gols. O Sport ostenta um saldo positivo de 8, enquanto o Tigre tem 6. O Rubro-Negro volta a campo no dia 10 de junho (quarta-feira), às 21h, contra o Athletic, novamente na Ilha do Retiro.