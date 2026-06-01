Dupla líder e letal: Barletta e Perotti ditam ataque do Sport na Série B; veja números

Atacantes vivem grande fase e se consolidam como arma rubro-negra na luta pelo acesso

Barletta e Perotti, atacantes do Sport (Sandy James/DP Foto)

A liderança do Sport na Série B, com 22 pontos, passa pela sintonia e pelo impacto de uma dupla: Chrystian Barletta e Pedro Perotti.

Eles participaram de todas as partidas em que o Leão balançou as redes na Segundona. O Rubro-Negro anotou até aqui 15 tentos na competição.



Barletta: decisão e invencibilidade

O impacto de Chrystian Barletta na Série B transcende as boas atuações e entra no campo dos números. Em nove jogos disputados, todos acionados como titular, o atacante soma 8 participações diretas em gols, sendo seis bolas na rede e duas assistências.

O rendimento resulta em uma média de 0,88 participação por partida e a artilharia da Segundona. O atleta leonino está empatado em gols com Mikael (CRB) e Morelli (Botafogo-SP).

Mais do que estatística, o camisa 30 virou sinônimo de resultado positivo. Com Barletta em campo, o Sport ainda não sabe o que é ser derrotado nesta Série B, acumulando seis vitórias e três empates. O momento do atleta é de protagonismo, engatando uma sequência de quatro partidas consecutivas participando ativamente dos gols leoninos - um recorte recente e de quatro gols e duas assistências.

Dois destes tentos aconteceram na última rodada, no Clássico dos Clássicos. Barletta foi às redes e decidiu a partida para o Sport contra o Náutico.

CHRYSTIAN BARLETTA ABRE O PLACAR NO CLÁSSICO! VAMOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/cGXRg0AFfK — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 31, 2026

Perotti: gols e repertório tático



Do outro lado do ataque, Perotti entrega a eficiência que o torcedor espera de um homem de área, mas com um repertório técnico que desmonta esquemas fechados. O centroavante acumula 6 participações diretas (5 gols e 1 assistência) em 10 jogos disputados, sendo nove deles na equipe titular. Isso lhe garante uma média de 0,60 participação por jogo.



A análise do impacto de Perotti, contudo, precisa ir além dos gols computados. O atacante tem sido peça-chave em lances de "pré-assistência" e inteligência tática.

No Clássico dos Clássicos contra o Náutico, por exemplo, foi dele o passe de calcanhar que quebrou as zaga alvirrubra e encontrou Yago Felipe, que acabou derrubado na área. O pênalti sofrido foi convertido justamente por Barletta.

Próximo jogo

O Sport volta a campo no dia 10 de junho (quarta-feira), às 21h, contra o Athletic, novamente na Ilha do Retiro.