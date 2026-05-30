Barletta decide, Sport vence o Náutico no clássico e dorme na liderança da Série B

Atacante brilha com dois gols na Ilha do Retiro e encerra sequência positiva do Timbu na Segundona

Chrystian Barletta, atacante do Sport (Sandy James/DP Foto)

O Sport venceu o Náutico no Clássico dos Clássicos por 2 a 0 na noite deste sábado (30), na Ilha do Retiro, e assumiu a liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro pela 11ª rodada. Com dois gols do atacante Chrystian Barletta, que chegou aos seis tentos na competição, o Leão chegou aos 22 pontos e agora seca o São Bernardo, que joga neste domingo (31) contra o Novorizontino, para terminar a rodada no topo.

O clássico marcou a virada de chave perfeita para o time de Márcio Goiano, que pôs fim a uma sequência de três vitórias consecutivas do Náutico e a uma invencibilidade alvirrubra de seis jogos na Segundona. Com o revés, o Timbu estacionou nos 19 pontos e caiu para a terceira colocação, aguardando o fechamento da rodada para conhecer sua posição final na tabela.

O Sport volta a campo no dia 10 de junho (quarta-feira), às 21h, contra o Athletic, novamente na Ilha do Retiro. Já o Náutico tenta a reabilitação no Estádio Esportes da Sorte Aflitos no dia 9 de junho (terça-feira), às 19h, quando recebe o Fortaleza.

O JOGO

O clássico começou com o Sport tendo maior posse de bola nos primeiros minutos, tentando rodar as jogadas, enquanto o Náutico conseguia se compor defensivamente, mas pecava na saída de bola. O Leão exercia uma marcação alta assim que perdia a posse.

Com o Náutico cometendo mais faltas, o Timbu claramente sentia a ausência de um homem para quebrar linhas: Wenderson, que cumpria suspensão. Quem se sobressaía no meio-campo era Biel, pelo lado rubro-negro, levando a melhor em praticamente todas as divididas.

Aos 15 minutos, surgiu a primeira chance clara de gol, e foi alvirrubra. Igor Fernandes cruzou da esquerda para a área e achou Vinícius. O atacante escorou para a pequena área e Luiz Felipe, aparecendo como elemento surpresa na marca do pênalti, chegou batendo de frente. O goleiro Thiago Couto fez uma defesa espetacular para evitar a abertura do placar e mandar a bola para escanteio.

Depois da grande chance, o Náutico entrou no jogo, e foi o Sport quem passou a errar na saída de bola. Aos 19 minutos, Victor Andrade se desvencilhou da marcação e arriscou de longe. Thiago Couto, mais uma vez, fez grande defesa rente à trave.

Aos 25 minutos, quando o Sport se reestruturou no jogo, acertou as transições ofensivas. A bola caiu nos pés do artilheiro Perotti, que fez o pivô e, de calcanhar, serviu Yago Felipe, derrubado dentro da área por Luiz Felipe: pênalti para o Leão. Barletta foi para a cobrança e deslocou Muriel. Bola rasteira para um lado, goleiro para o outro, e Leão 1 a 0.

A primeira boa resposta alvirrubra após sofrer o gol veio aos 38 minutos. Dodô escapou pela esquerda, levou a melhor sobre a marcação e cruzou para o meio da área. A defesa do Sport cortou mal e a bola caiu nos pés de Igor Fernandes, que ajeitou para Victor Andrade. O atacante finalizou dentro da área, mas foi travado por Zé Lucas.

Já nos acréscimos, aos 46, Vinícius recebeu livre de marcação e finalizou de longe, com efeito. A bola passou tirando tinta da trave esquerda do gol rubro-negro. No fim da etapa inicial, o Sport passou a optar pelos passes em profundidade e, em uma dessas investidas, achou Iury Castilho. O atacante disparou em velocidade, mas, com a chegada da marcação, apressou a finalização e não pegou bem na bola, desperdiçando a chance do Leão ampliar.

SEGUNDO TEMPO

O Náutico voltou melhor para o segundo tempo e o Sport, ao invés de sair jogando por baixo, optou pelas bolas longas a fim de evitar a marcação alta do Timbu.

Na segunda etapa, a principal arma alvirrubra era Victor Andrade, enquanto Chrystian Barletta era quem recuava para ajudar Mádson na marcação leonina. Apesar da pressão, o Sport sabia se defender bem.

Aos 25 minutos, Barletta arrancou pela esquerda desde o campo de defesa e partiu para o um contra um com Arnaldo. O camisa 30 do Sport balançou, tirou o lateral alvirrubro da jogada e bateu forte, parando apenas em uma grande defesa do goleiro Muriel.

Resiliente, o Sport parava as investidas do rival e fazia o seu jogo. E foi premiado pela eficiência. Aos 37 minutos, Iury Castilho abriu o jogo e Carlos de Pena avançou pelo lado esquerdo em velocidade no contra-ataque. O uruguaio viu Barletta entrando livre na segunda trave e cruzou rasteiro. O camisa 30 chegou de carrinho apenas para empurrar para as redes, selando a vitória rubro-negra no clássico: Sport 2 a 0.

Aos 40 minutos, o Leão ainda teve a chance de marcar o terceiro. Edson Lucas fez boa jogada individual, invadiu a área e finalizou para a defesa de Muriel. No rebote, Iury Castilho mandou para fora e perdeu uma chance incrível.

Nos minutos finais, o Náutico ainda insistia em diminuir o placar, mas parou em Thiago Couto. O goleiro rubro-negro garantiu o placar com mais duas grandes defesas: uma na finalização de Vinícius e, na sequência, operando outro milagre no chute de Victor Andrade.

FICHA DA PARTIDA

SPORT 2

Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Edson Lucas; Zé Lucas (Carlos de Pena), Biel (Zé Gabriel) e Yago Felipe (Pedro Martins); Barletta, Clayson (Iury Castilho) e Perotti (Fábio Matheus). Técnico: Márcio Goiano.

NÁUTICO 0

Muriel, Reginaldo (Arnaldo), Mateus Silva, Betão (Yuri Silva) e Igor Fernandes; Leonai Souza (Vitinho), Luiz Felipe e Dodô; Vinícius, Victor Andrade (Derek) e Paulo Sérgio (Júnior Todinho). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h30

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Gols: Barletta (27/1T e 37'/2T)

Cartões amarelos: Yago Felipe (Sport), Zé Marcos (Sport), Zé Lucas (Sport), Iury Castilho (Sport), Barletta (Sport); Victor Andrade (Náutico), Luiz Felipe (Náutico), Paulo Sérgio (Náutico)

Público: 19.926

Renda: R$ 783.445,00