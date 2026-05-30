Benevenuto revela promessa antes do clássico e dedica à torcida a vitória do Sport sobre o Náutico

Elenco do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

Na Ilha do Retiro, o Sport venceu o Clássico dos Clássicos contra o Náutico por 2 a 0 na noite deste sábado (30). Na saída de campo, o zagueiro e capitão Marcelo Benevenuto celebrou os três pontos citando um compromisso no vestiário antes de a bola rolar.

Segundo o defensor, a meta principal era dar uma resposta imediata ao torcedor rubro-negro após a eliminação na Copa do Nordeste, ocorrida no meio de semana, diante do Fortaleza.

"Hoje eu falei para os meus companheiros: 'hoje é pela torcida'. Acho que a gente teve uma semana frustrante da eliminação da Copa do Nordeste, onde a gente não esperava. E hoje a gente veio no intuito de dar uma resposta mais forte para a torcida. Falei para os meus companheiros: 'hoje quem vai sorrir vai ser a nossa torcida'. É agradecer eles pelo apoio. Hoje a vitória foi para eles."

Com dois gols do atacante Chrystian Barletta, Leão chegou aos 22 pontos e assumiu a liderança provisória da Série B. Resta ao Rubro-Negro secar o São Bernardo, que joga neste domingo (31) contra o Novorizontino, para terminar a rodada no topo.