Márcio Goiano exalta postura do Sport no clássico e traça meta para o fim do turno

Técnico aproveita "pausa" na tabela para projetar sequência de oito jogos e projeta mais uma "decisão" em casa diante do Athletic

Técnico Márcio Goiano e elenco do Sport (Paulo Paiva/SCR)

O técnico Márcio Goiano exaltou a vitória do Sport por 2 a 0 sobre o Náutico, na Ilha do Retiro. Na entrevista coletiva pós-jogo, o comandante rubro-negro valorizou a volta por cima do elenco após a eliminação na Copa do Nordeste e destacou que a equipe executou com perfeição a estratégia desenhada para anular o rival.

"A semana teve o sentimento da derrota, de não chegar na final da Copa do Nordeste, mas temos que valorizar o trabalho que está sendo feito. A gente procurou falar todos os dias, no olho no olho, e a gente sabia da importância deste jogo. Falei que era para valorizar o trabalho deles, porque ninguém vai colocar em xeque a condição no Brasileiro", pontuou o treinador.

Estratégia e leitura do rival



Ao analisar o clássico, Márcio Goiano elogiou a organização do Náutico, mas ressaltou a entrega dos jogadores leoninos para suportar a pressão e explorar os espaços deixados na defesa alvirrubra através de transições rápidas e passes longos.

"Foi um jogo difícil, o Náutico é organizado, com jogadores que fazem a diferença, com pressão alta o tempo todo. Mas todo mundo estava se doando, fizemos o jogo que precisávamos e conquistamos três pontos muito importantes. Nós sabíamos da dificuldade em função da qualidade individual do adversário", iniciou o treinador.

"A pressão alta do Náutico é constante, foi até o final, e sabíamos que iríamos ter espaço. Então teríamos que ter esse controle, posse de bola, transição ofensiva rápida... Eu cobro muito deles. Nós jogamos muito próximos hoje, colocamos um passe muito mais longo, conseguimos essa linha mais longa, então era esse espaço que poderia acontecer. Estudamos o adversário", completou.

Meta traçada para o fim do primeiro turno



Com a liderança garantida na 11ª rodada, o técnico projetou o planejamento para a sequência de jogos e revelou a meta matemática apresentada ao grupo para fechar a primeira metade da Série B no topo.

"Agora tem esse período, só temos jogo na outra quarta-feira. É trabalhar bem, é mais uma decisão dentro da nossa casa. Jogo importante que vamos ter agora. É jogo a jogo. Falei para eles que são oito jogos que nós temos para virar o turno, quatro em casa e quatro fora, então é importante somar pontos. A gente quer repetir o maior número de vitórias possíveis para a gente romper a barreira dos 30 pontos, e vamos trabalhar firme para conseguir esse número aí", projetou.

O Sport volta a campo no dia 10 de junho (quarta-feira), às 21h, contra o Athletic, novamente na Ilha do Retiro.