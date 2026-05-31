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Integrantes de organizadas de Sport e Náutico brigam nos Aflitos após clássico

Imagens que circulam nas redes sociais mostram violência na sede alvirrubra após jogo entre Sport e Náutico na Ilha do Retiro pela Série B

Diario de Pernambuco

Publicado: 31/05/2026 às 00:55

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Briga entre organizadas de Sport e Náutico nos Aflitos/Reprodução/Redes Sociais

Briga entre organizadas de Sport e Náutico nos Aflitos (Reprodução/Redes Sociais)

Na noite deste sábado (30), após o fim do Clássico dos Clássicos na Ilha do Retiro, membros de torcidas organizadas de Sport e Náutico protagonizaram cenas de violência na sede do clube alvirrubro, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nos Aflitos.

Veja também:

Imagens que circulam nas redes sociais registram o momento exato em que as uniformizadas entram em confronto. Os vídeos ainda mostram objetos sendo arremessados em direção ao patrimônio do Náutico enquanto motoristas trafegavam pelo local.

Até a publicação desta matéria, o Náutico não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido em sua sede.

 
 
 
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Aflitos , clássico , Náutico , organizada , Sport
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