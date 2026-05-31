Presidente do Náutico, Bruno Becker, agride torcedor do Sport nos camarotes

Confusão foi nos camarotes da Ilha do Retiro e caso foi levado à Delegacia do Torcedor do estádio

Presidente do Náutico agride torcedor do Sport (Reprodução Redes Sociais )

O clássico entre Sport e Náutico neste sábado (30) na Ilha do Retiro, vencido pelo Leão por 2 a 0 pela 11ª rodada da Série B, teve muitas polêmicas fora de campo. A principal envolveu o presidente do Náutico, Bruno Becker.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o mandatário alvirrubro agride um torcedor do Sport nos camarotes da Ilha do Retiro. Pelas imagens, o rubro-negro começou a provocar, quando Becker, no camarote ao lado, abre a janela e desfere um tapa, que acerta o boné do torcedor.

A partir deste momento, tem início um grande bate-boca entre as pessoas que estavam no camarote cedido aos alvirrubros e o dos rubro-negros. O caso foi levado à Delegacia do Torcedor no estádio.

MAIS POLÊMICAS

Ainda fora de campo, o Náutico demorou mais a chegar à Ilha do Retiro devido uma a mudança de rota. Segundo o técnico Hélio dos Anjos, na coletiva pós-jogo, a alegação foi por conta de segurança.

Já antes do jogo, os alvirrubros reclamaram das fumaças amarela e preta soltadas perto dos torcedores na arquibancada.