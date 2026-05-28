Alerta para Márcio Goiano: sem tempo para lamentar eliminação, Sport enfrenta o Náutico na Série B

Com o treinador vivendo maior momento de pressão, Leão tenta digerir queda na Copa do Nordeste para jogar o Clássico dos Clássicos na Série B

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A eliminação na Copa do Nordeste foi um golpe duro na temporada, mas o Sport não terá tempo para lamentar. Menos de 72 horas após cair em casa diante do Fortaleza, o Leão precisa virar a chave imediatamente. Neste sábado, às 20h30, a Ilha do Retiro será palco de um dos duelos mais aguardados da Série B deste ano: o Clássico dos Clássicos contra o Náutico, válido pela 11ª rodada da competição nacional.

O cenário na Ilha do Retiro, no entanto, é de alerta ligado. O Rubro-Negro vem de duas derrotas consecutivas como mandante, tropeçando diante do CRB na 9ª rodada e, agora, caindo no torneio regional. Diante de uma atmosfera favorável no Recife, o time jogava pelo empate nesta quarta-feira, mas repetiu erros recentes e faltou competência para segurar o resultado.

A queda amplia a desconfiança da torcida e joga uma pressão inédita nas costas de Márcio Goiano, que vive seu momento mais delicado desde que assumiu o comando de forma efetiva.

20.000 torcedores na ilha sabiam que as substituições deveriam ser feitas no intervalo do jogo, menos o técnico do Sport, o Perotti 9 e goleador nato mas sem a bola fica muito difícil fazer o gol, um time instável ganha um jogo na sorte sem esquema tático, "salve-se quem puder." — REGINALDO LIMA (@reginaldolima7) May 28, 2026

Cenário do Clássico

Se o ambiente na Ilha é de pura cobrança, o Náutico chega para o confronto em situação oposta. Enquanto o Timbu desfrutou de uma semana livre de treinos no CT Wilson Campos, focando exclusivamente no rival, o Sport teve o desgaste físico e emocional de dividir as atenções com a semifinal do Nordestão.

O duelo vale muito. Consolidados no G4, os dois rivais entram em campo em uma disputa pela liderança. Além do peso da tabela, o clássico carrega uma forte dose de revanche pelo lado alvirrubro. Há poucos meses, o Náutico levou a pior na final do Campeonato Pernambucano.

Ciente do tamanho do desafio e do desgaste de seu elenco, o técnico Márcio Goiano evitou dar desculpas e focou na reabilitação psicológica e física dos atletas para o confronto de sábado. O treinador destacou o equilíbrio da Série B e elogiou o comandante alvirrubro, Hélio dos Anjos.

"As duas equipes estão com a pontuação igual. Tenho respeito pelo treinador (Hélio dos Anjos) pela qualidade que tem, de controle e de gestão de grupo. Mas é um jogo que é um clássico, é grande. Nós viemos com relação a poucos trabalhos, poucos treinamentos. É recuperar os atletas para que eles possam entrar em campo e fazer o melhor deles. Não tenho do que reclamar de treino, do dia a dia, de jogos."

O comandante rubro-negro também analisou a vantagem física e o planejamento do rival, que teve o calendário mais enxuto nas últimas semanas, mas reforçou que, dentro das quatro linhas, as forças se equivalem.

"O Náutico é uma equipe que vem jogando só o campeonato nacional, tem um tempo maior, manutenção de jogadores do ano anterior. É todo um cenário. É uma equipe que, dentro da competição, teve dificuldades em casa, mas buscou resultado fora. São duas equipes com a mesma pontuação, o mesmo objetivo, e sabemos da importância do que representa esse jogo para nós."