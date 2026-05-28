Carpini cutuca Sport após classificação do Fortaleza: 'Nos deixaram vivos duas vezes'

Jogadores do Fortaleza contra o Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport deu adeus ao sonho do tetracampeonato da Copa do Nordeste na noite desta quarta-feira (27). Jogando diante de sua torcida na Ilha do Retiro, o Rubro-Negro teve uma atuação apática e acabou derrotado por 2 a 0 pelo Fortaleza, no confronto de volta da semifinal. O resultado carimbou a vaga do Tricolor do Pici na grande decisão regional e manteve o tabu recente da equipe cearense como algoz dos pernambucanos.

Em entrevista coletiva, o técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, analisou a classificação e relembrou momentos cruciais do torneio em que, na sua visão, o Sport desperdiçou a chance de eliminar o Tricolor do Pici.

“O Sport nos deixou vivos em dois momentos nessa competição. Quando nos classificou naquele 2 a 0, no Castelão, e quando não fez o terceiro gol (no jogo de ida), o que com certeza tornaria o jogo mais difícil para ser revertido aqui na Ilha. Então, nós entendemos que estávamos vivos na competição”, destacou o treinador.

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Os dois momentos citados por Carpini

No encerramento da primeira fase, o Fortaleza precisava vencer o Sport por dois gols de diferença para avançar. Já classificado, o Rubro-Negro optou por utilizar uma equipe reserva. O Leão do Pici arrancou a vitória por 2 a 0 com dois gols marcados já nos acréscimos, garantindo a vaga heróica.

Na reta final do primeiro jogo da semifinal, no Castelão, o uruguaio Carlos de Pena teve uma chance clara para ampliar a vantagem do Sport. Livre de marcação dentro da área, o meia mandou para fora o que poderia ter sido o terceiro gol rubro-negro.

Superioridade na Ilha do Retiro

Thiago Carpini elogiou a postura e a evolução tática de sua equipe na partida decisiva em Recife. Para o comandante, o placar poderia ter sido ainda mais elástico a favor dos visitantes.

“Nós encontramos o que imaginávamos. Os mesmos espaços que encontramos no Castelão, porém, hoje fomos mais efetivos. Foi um jogo mais ajustado na minha opinião, apertado, mas poderíamos ter feito um placar mais elástico. Estivemos mais próximos do terceiro gol do que o Sport de fazer o primeiro. Vi alguns lances de bolas alçadas na área, sem tanta efetividade por parte do adversário. Acho que a gente neutralizou bem essas jogadas e controlamos as ações pelos lados do campo”, concluiu.