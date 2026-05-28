Beto Lago: 'A reconstrução institucional do Sport'

Jogadores do Sport (Rafael Vieira)

Divisor de águas

Até que ponto o modelo de gestão do Sport conseguirá se sustentar se o desempenho esportivo deixar de acompanhar o crescimento financeiro projetado? A pergunta talvez seja a mais importante dentro do atual momento administrativo do clube.

Porque o relatório do primeiro trimestre aponta avanços claros de organização, controle financeiro e profissionalização de processos. Há uma tentativa evidente de construir um Sport menos dependente do improviso histórico que marcou tantas gestões anteriores. O fortalecimento do programa de sócios, a criação do Instituto Sport e a preocupação maior com equilíbrio administrativo mostram um clube tentando pensar além dos 90 minutos.

Mas o próprio documento também expõe uma verdade antiga da Ilha do Retiro: o futebol ainda sustenta praticamente tudo. É o rendimento dentro de campo que movimenta receitas, impulsiona bilheterias, aquece o quadro social, fortalece patrocínios e mantém o ambiente político mais estável. O Sport até busca criar novas fontes de arrecadação e melhorar sua governança, mas ainda vive preso à lógica que acompanha os grandes clubes brasileiros há décadas: sem vitória, a conta não fecha da mesma forma.

E talvez seja justamente por isso que a futura apresentação da auditoria forense carregue um peso ainda maior para o clube. Não apenas pelo que poderá revelar sobre gestões passadas, contratos ou decisões administrativas. Mas porque ela pode simbolizar um divisor de águas na tentativa de reconstrução institucional do Sport.

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Uma auditoria forense, em um ambiente historicamente marcado por desconfianças políticas e déficits acumulados, não serve apenas para identificar problemas. Ela também funciona como ferramenta de credibilidade. Para o mercado, para patrocinadores, para investidores e principalmente para a própria torcida. Transparência virou ativo financeiro no futebol moderno.

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O desafio além da bola

O grande desafio do Sport será transformar esse discurso de profissionalização em algo estrutural e permanente, independentemente do resultado de um clássico, de uma classificação ou de um acesso. Porque o futebol sempre continuará sendo o motor emocional e econômico do clube. Isso não vai mudar. A questão é outra: o Sport conseguirá finalmente construir uma instituição forte o suficiente para não desmoronar toda vez que a bola parar de entrar?

Festa do Tricolor do Pici na Ilha

O Sport preparou o ambiente para uma noite de decisão, mas quem fez a festa foi o Fortaleza. Dentro da Ilha do Retiro, venceu por 2x0 e avançou para mais uma final da Copa do Nordeste. O time rubro-negro se perdeu em campo ainda na metade do primeiro tempo, enquanto o Tricolor do Pici aproveitou os erros defensivos do Leão para marcar um gol em cada etapa, diante de uma Ilha lotada e em silêncio com o rumo da partida. Pressão enorme no grupo, com um clássico contra o Náutico já no sábado.