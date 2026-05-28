Márcio Goiano lamenta eliminação do Sport e detalha falhas:"Responsabilidade é de todos"

Márcio Goiano, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O sonho do tetracampeonato regional chegou ao fim na Ilha do Retiro. Após vencer a partida de ida por 2 a 1 na Arena Castelão, o Sport tinha a vantagem do empate nesta quarta-feira (27), mas sucumbiu diante do Fortaleza por 2 a 0 e acabou eliminado na semifinal da Copa do Nordeste.

Em uma coletiva pós-jogo, o técnico Márcio Goiano reconheceu que a postura recuada da equipe foi fatal e lamentou o gosto amargo deixado para o torcedor rubro-negro, que voltou a ver o Tricolor do Pici como carrasco recente.

O comandante rubro-negro pontuou que o Sport começou a partida de forma sufocante, criando boas chances. No entanto, o domínio inicial ruiu quando a equipe abdicou de atacar.

"Tivemos o controle do jogo, tivemos oportunidades criadas, né? O goleiro acabou sendo importante, uma defesa e um chute de Perotti, depois teve uma cabeçada do Perotti, outros lances também aconteceram. E aí realmente a gente baixou muito a marcação. Uma das coisas que eu falei para os atletas, a gente sabe da importância que esse jogo representava para todos nós. Em termos de trabalho e treinamento é muito pouco período, mas a gente mostra o adversário como joga. Nós tínhamos feito os nossos primeiros 90 minutos, sabíamos da importância desses últimos 90 minutos para que a gente pudesse, um degrau, chegar à final da competição", destrinchou o treinador.

"E infelizmente no lance do gol, foi lateral que era nosso, nós tínhamos essa bola dominada e acabou na pressão. A gente já fez um passe longo e infelizmente acabou com o cruzamento e o Miritello teve a capacidade, se a gente ver o lance ali, tinham dois jogadores nossos e ele acabou conseguindo o cabeceio e o gol", lamentou.

Márcio Goiano revelou que tentou corrigir a postura apática do time no vestiário para buscar o gol de empate, que garantiria a vaga. Porém, veio o golaço de Vitinho logo aos 11 minutos da segunda etapa, um lance que, segundo o técnico, tinha sido amplamente alertado nos treinos.

"No intervalo tentamos algumas correções, mostrar que para voltar para o jogo a gente tinha que andar mais para frente, pressionar o adversário. E aí infelizmente veio o segundo gol que trouxe realmente todo o prejuízo. O próprio Vitinho, a gente também mostrou, no último jogo fez um gol basicamente igual: traz a bola para dentro e finaliza. A gente fica muito chateado com relação a isso, até porque, mais uma vez, o torcedor compareceu", desabafou.

Próximo compromisso

Sem tempo para lamentar a perda da vaga na final do Nordestão contra o Vitória, o treinador convocou o elenco a assumir a responsabilidade coletiva e focar na Série B. O Rubro-Negro volta a campo já neste sábado (30), às 20h30, na própria Ilha do Retiro, para um confronto contra o Náutico valendo a liderança isolada da Segunda Divisão.

"Pensando para frente, nós não conquistamos o chegar na final da Copa Nordeste. Então agora é procurar sim ver os erros para que ele não persiste e aconteça nos próximos jogos. E sábado é pensar no próximo jogo. A gente sempre vai viver o próximo jogo, importante para a gente. Voltamos para a competição que é o Campeonato Brasileiro. Então acho que o foco agora é esse, é conversar com os atletas, mostrar as coisas positivas, as coisas negativas e vamos seguir junto porque a responsabilidade é de todos. A instituição é mais importante, o Sport é o mais importante", concluiu Márcio Goiano.