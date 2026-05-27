Ex-Fortaleza, Benevenuto vive lado oposto em decisão contra o ex-clube pelo Sport

Ex-zagueiro do Tricolor do Pici esteve em campo na polêmica final do Nordestão de 2022, vencida pelos cearenses sobre o time pernambucano

Marcelo Benevenuto, zagueiro do Sport e ex-jogador do Fortaleza (Bruno Oliveira/Fortaleza EC e Paulo Paiva/SCR)

Marcelo Benevenuto conhece bem o peso de um Sport x Fortaleza decisivo pela Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (27), porém, o cenário será diferente do que o vivido pelo zagueiro em 2022, quando estava do lado tricolor. Se antes atuava pelo Leão do Pici em uma final marcada por polêmicas e frustração rubro-negra, agora será um dos líderes do Sport na tentativa de conduzir o clube pernambucano de volta à decisão regional.

Titular absoluto e capitão da equipe comandada por Márcio Goiano, Benevenuto chega para o confronto de volta da semifinal cercado de simbolismos.

O defensor esteve em campo na vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Castelão, resultado que colocou o Sport em vantagem no duelo e encerrou um jejum histórico sem triunfos leoninos sobre o rival cearense fora de casa pela Copa do Nordeste.

Relação com o duelo entre Leões

Agora, na Ilha do Retiro lotada, o camisa rubro-negro reencontra justamente o clube onde viveu momentos marcantes da carreira, incluindo a conquista do Nordestão de 2022 em cima do próprio Sport.

Naquela decisão, vencida pelo Fortaleza por 1 a 0 no Castelão, Benevenuto foi protagonista involuntário de um dos lances mais discutidos da final. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o então atacante rubro-negro Javier Parraguez invadiu a área após lançamento longo e caiu após contato com o zagueiro. O árbitro mandou seguir e o VAR não recomendou revisão, lance que gerou forte revolta entre os torcedores do Sport e virou assunto recorrente até hoje entre os rubro-negros.

Anos depois, o defensor retorna ao mesmo confronto vestindo vermelho e preto e tendo justamente a torcida do Sport como aliada em um jogo decisivo.

Ainda em sua apresentação no clube pernambucano, Benevenuto revelou já conhecer de perto o impacto da atmosfera criada pela torcida leonina em noites de decisão. O zagueiro relembrou justamente a final de 2022 e contou que sentiu o peso do ambiente rubro-negro ainda como adversário.

“Eu já joguei várias vezes contra o Sport e senti o clima da torcida. Já joguei uma final também (2022). Na hora que a torcida gritou o ‘Cazá Cazá’, meu joelho travou”, revelou o defensor.

Segundo ele, a situação virou motivo de brincadeira entre antigos companheiros de equipe.

“Me zoam até hoje. Perguntaram se eu estava com medo da torcida. Eu voltei para o vestiário para tentar fazer um preventivo, mas não consegui jogar.”

Agora, porém, Benevenuto vive o outro lado da história. Em vez de enfrentar a pressão da Ilha, o zagueiro terá mais de 20 mil rubro-negros empurrando o Sport em busca de mais uma final regional.

“Mas agora a torcida está a meu favor. Eu vou deixar claro que estarei sempre com garra, dedicação e muita força de vontade para ajudar o Sport”, afirmou.

Ex-Leão do Pici agora lidera defesa rubro-negra

Dentro de campo, Benevenuto se transformou em uma das principais referências do sistema defensivo montado por Márcio Goiano. Seguro na marcação, forte nas bolas aéreas e importante também ofensivamente em jogadas de bola parada, o defensor assumiu protagonismo técnico e liderança dentro do elenco.

A braçadeira de capitão, inclusive, virou reflexo da influência conquistada rapidamente no grupo rubro-negro.

“Ser capitão é uma experiência nova que estou vivendo com naturalidade e, felizmente, correspondendo com uma liderança tida como positiva em meio ao grupo”, comentou.

“Todos têm sua contribuição como líderes, cada um do seu jeito, e assim construímos uma troca muito boa”, completou.