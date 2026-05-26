Márcio Goiano mantém base e Sport deve repetir escalação contra o Fortaleza na Copa do Nordeste

Rubro-Negro recebe o Tricolor do Pici nesta quarta-feira (27), na Ilha do Retiro, valendo vaga na final regional

Pedro Perotti, atacante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Com uma base considerada cada vez mais consolidada, o Sport deve repetir a escalação titular no confronto decisivo diante do Fortaleza, nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Ilha do Retiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste.

Após o encerramento, nesta terça-feira (26), da preparação no CT José de Andrade Médicis, a expectativa é de que o técnico Márcio Goiano opte pela manutenção da equipe que atuou nos dois últimos jogos: a vitória por 2 a 1 sobre o próprio Fortaleza, na Arena Castelão, pelo duelo de ida da semifinal, e o triunfo diante do Juventude, em Caxias do Sul, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A tendência reforça um cenário que vem se desenhando nas últimas semanas no Sport. Depois de um período de constantes mudanças por lesões, suspensões e busca por ajustes, Márcio Goiano parece ter encontrado uma espinha dorsal considerada ideal para o momento decisivo da temporada.

A principal possibilidade de alteração no time envolve o setor ofensivo. Autor do gol da vitória sobre o Juventude no sábado (23), Iury Castilho surge como candidato à vaga de Clayson.

Sem novos problemas físicos ou suspensões, a tendência é de manutenção da estrutura utilizada recentemente. O atacante Marlon Douglas segue fora por conta de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Outro desfalque confirmado é Gustavo Maia, que continua em tratamento de um edema no joelho direito.

Com a vantagem mínima construída no Castelão, o Sport joga por um empate na Ilha do Retiro para avançar à grande final da Copa do Nordeste e seguir vivo na busca pelo tetracampeonato da competição regional. Mais de 20 mil rubro-negros estão garantidos nas arquibancadas da Ilha do Retiro para empurrar o clube à mais uma decisão.

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Provável escalação do Sport contra o Fortaleza:

Thiago Couto; Madson, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe e Biel; Barletta, Clayson e Perotti.