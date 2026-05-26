Integrantes de organizada do Sport teriam planejado emboscada contra rivais, diz polícia

Integrantes de torcida organizada do Sport são presos durante operação da Polícia Civil (Ascom/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a operação “Pista Zero”, com foco em integrantes da principal organizada do Sport, no Recife e na Região Metropolitana. Ao todo, foram cumpridos 25 mandados judiciais. Segundo o delegado Diego Acioli, responsável pelas investigações, o grupo operava como uma associação criminosa organizada, realizando ataques planejados e emboscadas inclusive em dias em que não havia partidas de futebol.

As investigações que correm desde janeiro de 2025 começaram logo após um episódio de violência quando membros da organizada do Sport monitoraram e atacaram torcedores rivais que saíam de uma confraternização.

"A investigação teve início quando nós tomamos conhecimento de um ataque realizado por uma torcida organizada numa festa de uma outra torcida organizada. Eles se mobilizaram e, quando essa festa acabou na avenida Rosa e Silva, esse grupo criminoso atacou esses indivíduos. Na ocasião, além de subtrair vários objetos, também agrediram fisicamente diversas pessoas que lá estavam", explicou.

Violência planejada fora dos estádios

O delegado fez questão de enfatizar o caráter premeditado da ação. A polícia identificou que a motivação do crime não foi o calor do momento ou uma briga de estádio, mas sim uma ação deliberada de emboscada e roubo.

"A investigação apontou que esse grupo se organiza. Por sinal, não existia nenhum jogo, não existia nem confronto propriamente em decorrência do jogo. Na ocasião, era uma festa de uma torcida e esse grupo, que não tinha nada a ver com a situação, se organiza e dá esse ataque. Então, a investigação culminou com a identificação de vários desses indivíduos e que na data de hoje estão sendo presos", destacou.

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Perfil dos suspeitos e reincidência

Outro ponto destacado por Diego Acioli foi o perfil dos investigados capturados pelos 12 mandados de prisão. Muitos dos detidos já eram velhos conhecidos da polícia e possuíam antecedentes criminais que vão além do Estatuto do Torcedor ou de brigas de rua.

"Muitos deles já respondem por outros crimes, além do mandado de hoje específico em relação ao fato investigado. Então, além do mandado de hoje específico, [há] a questão de confronto em torcida e também por outros crimes", apontou.

Prazo para o envio à Justiça

Com o material coletado nos 13 mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela 16ª Vara Criminal da Capital, a Delegacia responsável pretende fechar o caso nos próximos dias e encaminhar o relatório final para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia.

"O inquérito já está bem adiantado e com o cumprimento dos mandados hoje. Temos 10 dias para encerrar o procedimento e enviar o relatório para o poder judiciário", concluiu.

