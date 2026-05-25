Aproveitando a boa fase, Sport busca "revanche" contra o Fortaleza após frustrações recentes
Com alta expectativa da torcida, o Sport encara o Leão do Pici nesta quarta-feira (27), pela semifinal da Copa do Nordeste
Publicado: 25/05/2026 às 19:08
Elenco do Sport em partida na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)
Vindo de resultados importantes na temporada sob o comando de Márcio Goiano, o Sport tenta aproveitar a boa fase para encarar o Fortaleza pela Copa do Nordeste, em um clima de “revanche” da torcida leonina. O clube rubro-negro recebe o Leão do Pici nesta quarta-feira (27), às 21h30, pela partida de volta da semifinal, após vencer por 2 a 1 o primeiro jogo.
O jogo e uma possível classificação têm lugar especial para a torcida do Sport pela coleção de frustrações recentes contra o adversário cearense. Antes de vencer a ida da classificatória, o Leão da Ilha acumulava expressivas 10 partidas seguidas sem vitória contra o Fortaleza, mantendo o adversário engasgado para os rubro-negros.
Neste recorte de dominância do tricolor cearense no confronto, o torcedor rubro-negro acompanhou uma amarga derrota na final da própria Copa do Nordeste, ocorrida em 2022, além de uma goleada sofrida na semifinal da competição regional de 2024.
Embalada pelo bom momento, a torcida do Sport se fará presente no clássico regional desta quarta-feira. Ao todo, mais de 20 mil rubro-negros já garantiram presença na Ilha do Retiro para apoiar o Sport na tentativa de redenção contra um algoz recente.
Além da crescente na Série B do Campeonato Brasileiro, que fez a equipe chegar ao 3º lugar após 10 rodadas, a vantagem obtida no Castelão como visitante aumenta a expectativa dos torcedores pelo retorno do Sport à final do Nordestão.
Retrospecto desfavorável
Mesmo quebrando o jejum e voltando a vencer o Fortaleza por competições oficiais após 10 jogos, o Sport ainda possui números negativos no retrospecto recente. A equipe pernambucana não vence o adversário como mandante há seis jogos, acumulando três empates e três derrotas.
Neste ano, cada equipe venceu um confronto entre elas, mantendo equilíbrio no retrospecto histórico. O Leão da Ilha, aliás, ainda leva mínima vantagem, com 14 vitórias, 12 empates e 13 derrotas na história dos confrontos oficiais contra o Fortaleza.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.