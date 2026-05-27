Sport x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações pela semifinal da Copa do Nordeste

Duelo vale vaga na final da competição regional; Leão da Ilha joga por um empate

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Matheus/SCR)

É dia de jogo decisivo na Ilha do Retiro! Sport e Fortaleza voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (27), às 21h30, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Nordeste, em um clássico regional cercado por rivalidade.

Depois da vitória por 2 a 1 no Castelão, o Leão da Praça da Bandeira joga por um empate para garantir vaga em mais uma final do Nordestão e seguir vivo na busca pelo tetracampeonato da competição.

O Tricolor do Pici precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Caso triunfe por dois ou mais gols, garante vaga direta.

Quem avançar na Ilha do Retiro encara na grande final o vencedor do confronto entre ABC e Vitória, que disputam a outra semifinal da Copa do Nordeste.

A expectativa é de casa rubro-negra cheia. Mais de 20 mil ingressos foram vendidos antecipadamente e a tendência é de Ilha do Retiro lotada para um dos confrontos mais importantes do Sport na temporada até aqui.

SPORT

A equipe de Márcio Goiano chega fortalecida pela sequência recente de resultados e pela consolidação de uma base titular. A tendência é que o Sport repita a escalação pela terceira partida consecutiva, mantendo a equipe que venceu o Fortaleza no Castelão e também superou o Juventude fora de casa no último sábado.

A principal dúvida está no setor ofensivo. Autor do gol da vitória diante do Juventude, no último compromisso do Leão na Série B, Iury Castilho surge como opção para ganhar a vaga de Clayson entre os titulares. No restante da equipe, a tendência é de manutenção da estrutura utilizada recentemente.

O atacante Marlon Douglas segue fora por conta de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Gustavo Maia, em recuperação de um edema no joelho, também continua como desfalque.

O Leão venceu os quatro jogos que disputou como mandante nesta edição da Copa do Nordeste. Ainda assim, o Rubro-Negro também tenta quebrar mais um tabu diante do Fortaleza. O time pernambucano não vence o rival na Ilha do Retiro desde janeiro de 2021. Pela Copa do Nordeste, a última vitória leonina em casa sobre os cearenses aconteceu em 2016.

O momento, porém, faz crescer a confiança rubro-negra. Nos últimos dias, o Sport encerrou um jejum de 46 anos sem vencer o Fortaleza em solo cearense e, pouco depois, conquistou a primeira vitória da história sobre o Juventude atuando no Rio Grande do Sul.

FORTALEZA

Do outro lado, o Fortaleza chega pressionado pela necessidade de reverter a desvantagem construída no Castelão.

A equipe comandada por Thiago Carpini ganhou reforços importantes para o confronto na Ilha do Retiro. O lateral Mailton, o volante Pierre e o meia Pochettino voltam a ficar à disposição após serem preservados ou desfalcarem a vitória sobre o Londrina pela Série B.

Pochettino, inclusive, pode retornar ao time titular no meio-campo. Caso o argentino comece no banco, Vitinho deve permanecer entre os onze iniciais.

Mesmo com a derrota na ida, o Fortaleza tenta se apoiar justamente no retrospecto recente diante do Sport. Nos últimos seis jogos disputados com mando rubro-negro, o Tricolor saiu invicto, acumulando três vitórias e três empates.

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FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Madson, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe e Biel; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Pierre, Lucas Sasha, Pochettino e Mucuri; Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 21h30

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz De Barros Silva (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

Quarto Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Transmissão: SBT (TV aberta) e SportyNet (TV fechada e YouTube)