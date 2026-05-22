Zé Lucas é convocado à Seleção Sub-20 e pode desfalcar o Sport em eventual final da Copa do Nordeste

Volante rubro-negro defenderá o Brasil em amistosos contra o Chile nos dias 6 e 9 de junho, período da decisão do torneio regional

Zé Lucas, volante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O volante Zé Lucas, do Sport, foi novamente convocado para defender a Seleção Brasileira Sub-20 em dois amistosos diante do Chile, nos dias 6 e 9 de junho, em Santiago.

O jogador rubro-negro se apresenta à delegação no dia 1º de junho, na Granja Comary, seguindo viagem para a capital chilena no dia 4. Os amistosos serão disputados no Estádio Nacional de Santiago, ambos às 18h (de Brasília), como parte da preparação da equipe comandada por Paulo Victor Gomes para o Sul-Americano Sub-20 de 2027.

A nova convocação, porém, pode representar um problema para o Sport justamente no momento mais decisivo da temporada regional. Isso porque, caso confirme a classificação para a final da Copa do Nordeste, o Sport poderá perder o volante para as partidas decisivas do torneio.

As finais do Nordestão estão marcadas para os dias 3 e 7 de junho, exatamente durante o período em que Zé Lucas estará a serviço da Seleção Brasileira.

Consolidado como uma das principais revelações rubro-negras, Zé Lucas alcançou a marca de 50 partidas pelo time principal e é peça importante no esquema de Márcio Goiano.

Na última quarta-feira, inclusive, o volante esteve em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Sport joga por um empate na partida de volta, na Ilha do Retiro, para garantir vaga na decisão e seguir em busca do tetracampeonato regional.

A convocação também reforça a crescente valorização do atleta no cenário nacional. Em março, Zé Lucas já havia sido chamado por Paulo Victor Gomes na primeira lista do treinador neste novo ciclo da Seleção Sub-20. Antes disso, o volante também ganhou destaque internacional ao ser capitão da Seleção Brasileira Sub-17 na Copa do Mundo da categoria, disputada no Catar no ano passado.

Principal ativo financeiro do atual elenco rubro-negro, Zé Lucas também vem despertando interesse do mercado internacional. Recentemente, o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, confirmou sondagens de clubes russos, como Zenit e CSKA Moscou, pelo jogador de apenas 18 anos.

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O volante Zé Lucas foi novamente convocado para Seleção Brasileira Sub-20, que no início de junho disputa dois amistosos contra o Chile. Ele representará o Brasil entre os dias 1º e 9.



Parabéns pela nova convocação, Zé! ???? pic.twitter.com/xwCeT8whad — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 22, 2026



