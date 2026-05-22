Sport firma acordo com Daniel Paulista e encerra processo na CNRD

Recife, PE, 15/10/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025. Daniel Paulista (Rafael Vieira)

O Sport anunciou nesta sexta-feira (22) um acordo com o ex-treinador Daniel Paulista para encerrar o processo que tramitava na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD/CBF). Em nota oficial, o clube informou que conseguiu reduzir em mais de 50% a exposição financeira inicialmente discutida na ação.

A disputa envolvia cobranças de natureza salarial, rescisória e contratual, incluindo verbas trabalhistas, FGTS, multa rescisória, direitos de imagem e honorários advocatícios. Após negociação entre as partes, o acordo foi homologado pela CNRD e terá pagamento parcelado.

Segundo o Sport, a primeira parcela será quitada em 30 de junho de 2026. Os honorários advocatícios serão pagos em julho do mesmo ano, enquanto o valor restante será dividido em 18 parcelas mensais, com início em agosto de 2026.

No comunicado, o clube destacou que o entendimento garante “maior previsibilidade orçamentária, segurança jurídica e mitigação de riscos jurídicos e desportivos”, além de reforçar o compromisso da atual gestão com o controle financeiro e a redução de passivos.

A negociação faz parte do movimento de reorganização financeira conduzido pela diretoria rubro-negra. No início de maio, o presidente Matheus Souto Maior já havia revelado que o Sport também estava finalizando o pagamento das últimas pendências envolvendo o técnico Roger Silva, demitido em março deste ano.

Atualmente técnico do Goiás, Daniel Paulista deixou o comando do Sport em outubro da temporada passada, após campanha negativa na Série A. Sob o comando do treinador, o Leão disputou 18 partidas no Brasileirão, somando duas vitórias, oito empates e oito derrotas, com aproveitamento de 25,9%. Os únicos triunfos aconteceram diante de Grêmio e Corinthians.

A passagem marcou a quarta vez de Daniel Paulista como técnico rubro-negro. Em 2016 e 2017, ele conseguiu evitar o rebaixamento do clube à Série B. O treinador ainda retornou em 2020 e, depois, em 2025, novamente com a missão de salvar o Sport da queda, mas sem repetir o sucesso das passagens anteriores.

Confira a nota do Sport na íntegra

O Sport Club do Recife informa que celebrou acordo perante a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD/CBF) no procedimento envolvendo o ex-treinador Daniel Paulista.

A controvérsia discutia alegados créditos de natureza salarial, rescisória e contratual, incluindo verbas constantes do TRCT, FGTS, multa trabalhista, obrigações decorrentes de distrato contratual, parcelas relativas a direitos de imagem e honorários advocatícios.

Após negociação entre as partes, o Clube firmou composição para encerramento definitivo do litígio, com cumprimento parcelado das obrigações, conforme condições homologadas pela CNRD/CBF.

O acordo prevê parcela inicial em 30 de junho de 2026, quitação dos honorários advocatícios em 30 de julho de 2026 e pagamento do saldo remanescente em 18 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no dia 30 de cada mês, a partir de 30 de agosto de 2026.

A composição permitiu ao Sport reduzir em mais de 50% a exposição financeira originalmente discutida, além de diminuir o percentual de honorários pleiteado, garantindo maior previsibilidade orçamentária, segurança jurídica e mitigação de riscos jurídicos e desportivos.

Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e às boas práticas de governança, o Clube preserva dados pessoais e informações financeiras individualizadas, divulgando apenas os elementos necessários à transparência institucional.

O Sport Club do Recife reafirma seu compromisso com a gestão responsável de passivos, a solução técnica de litígios e a sustentabilidade financeira do Club.