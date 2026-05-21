Perotti celebra gols no Castelão, mas prega cautela no Sport para a volta: 'Pés no chão'

Perotti, centroavante do Sport (Paulo Matheus/SCR)

O centroavante Pedro Perotti foi o grande nome do Sport na boa vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, em plena Arena Castelão, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste. Autor dos dois gols que garantiram a vantagem rubro-negra para o confronto da volta, o camisa nove fez questão de adotar um discurso de pés no chão, lembrando que a vaga na final ainda não está sacramentada.

“Uma grande vitória. Sabíamos o quão difícil seria esse jogo e conseguimos dar um passo importante dentro desta semifinal. Agora é tranquilidade, pés no chão, cientes de que jogamos apenas os primeiros 90 minutos, em que conseguimos levar uma vantagem para decidir na Ilha do Retiro, com o apoio dos nossos torcedores”, declarou o atacante, em entrevista logo após o apito final.

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Com os dois gols na capital cearense, Perotti consolidou sua fase iluminada com a camisa do Leão. O atleta atingiu a expressiva marca de sete gols em 12 partidas - sendo dois na Copa do Nordeste e cinco na Série B. Quando somadas as suas 4 assistências, o centroavante contabiliza 11 participações diretas em gols em apenas 12 jogos, um aproveitamento que o credencia cada vez mais como peça indispensável no esquema tático leonino.

Fator Ilha do Retiro

Ciente da atmosfera que aguarda o elenco no Recife para o segundo jogo, marcado para o próximo dia 27, o atacante convocou a torcida e apontou a sinergia com a arquibancada como o grande trunfo do Sport para selar a classificação.

“Os torcedores do Sport são essenciais para a nossa sequência. Como afirmei, é ter os pés no chão, mas com a confiança de que caminharemos juntos pelos nossos objetivos. Daremos a vida dentro de campo e eles serão primordiais. A Ilha lotada, pulsando, nos deixa muito fortes”, destacou.

Mudança de chave

Antes de voltar a focar no torneio regional e decidir a vaga na finalíssima do Nordestão, o elenco do Sport vira a chave temporariamente para a competição nacional. O Rubro-negro entra em campo neste sábado (23) para encarar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.