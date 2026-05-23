Juventude x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 10ª rodada da Série B

Biel, meio-campista do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport cruzou o país após a importante vitória pela semifinal da Copa do Nordeste para encarar mais um desafio longe da Ilha do Retiro. Neste sábado (23), às 20h30, o Leão visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, buscando manter a força como visitante e seguir firme na briga pela liderança da competição.

Invicto fora de casa na Série B, o Rubro-Negro chega embalado pelo triunfo por 2 a 1 diante do Fortaleza, no Castelão, resultado que encerrou um jejum de mais de quatro décadas sem vencer o clube cearense fora de casa.

Agora, o desafio do time de Márcio Goiano será quebrar outro tabu histórico, o de jamais ter vencido o Juventude em solo gaúcho. Até hoje, foram oito confrontos em Caxias do Sul, com quatro derrotas leoninas e quatro empates.

A maratona de jogos também passa a ser um fator importante para o Sport. O elenco rubro-negro saiu diretamente de Fortaleza para o Rio Grande do Sul e teve pouco tempo de preparação antes da partida. Além do duelo deste sábado, o Leão ainda terá pela frente o confronto decisivo contra o Fortaleza, pela volta da semifinal do Nordestão, na próxima quarta-feira (27), e o Clássico dos Clássicos diante do Náutico, no domingo (30), novamente pela Série B.

SPORT



Mesmo diante da sequência pesada, a tendência é que Márcio Goiano mantenha a base da equipe que venceu no meio de semana. O Sport ocupa atualmente a terceira posição da Série B, com 16 pontos, atrás apenas de São Bernardo e Náutico, e encara a partida como oportunidade de seguir na briga pela liderança.

Para o confronto no Alfredo Jaconi, o técnico Márcio Goiano volta a contar com dois jogadores importantes que estiveram ausentes na derrota para o CRB, na rodada passada da Série B. O zagueiro Marcelo Ajul e o atacante Chrystian Barletta cumpriram suspensão e retornam como opções para o treinador.

Por outro lado, o atacante Marlon Douglas sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita e foi vetado da partida. Quem também fica fora é Gustavo Maia, tratando um edema no joelho direito.

Diante do desgaste acumulado pela sequência recente de jogos, não está descartada a possibilidade de Márcio Goiano promover mudanças pontuais na escalação.

“Temos que estar sempre bem concentrados, é algo que o professor Márcio nos fala muito. Vamos levando jogo a jogo, montando a estratégia para cada partida, cada competição e tentando alcançar os nossos objetivos dentro de cada competição. Diante do Juventude, podem esperar muita luta, entrega e vontade de vencer”, disse o atacante Chrystian Barletta.

JUVENTUDE



Do outro lado, o Juventude tenta aproveitar o fator casa para se aproximar das primeiras posições da Série B. A equipe comandada por Maurício Barbieri também chega pressionada por ajustes no elenco e deve ter mudanças importantes para o confronto.

A principal novidade é o retorno do zagueiro Marcos Paulo ao time titular após se recuperar de desconforto muscular. Ele reassume a vaga deixada por Gabriel Pinheiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No meio-campo, Luan volta a ficar à disposição, enquanto Mandaca segue em tratamento de dores no tornozelo e deve permanecer fora. Outra novidade entre os relacionados será o ponta Allanzinho, recuperado após mais de um mês afastado.

Jogando no Alfredo Jaconi, o clube gaúcho tenta manter a força em casa para impedir mais um resultado positivo do Sport longe da Ilha do Retiro.

FICHA DA PARTIDA

JUVENTUDE: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan, Luan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

SPORT: Thiago Couto; Madson, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Yago Felipe e Biel; Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Horário: 20h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto Árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: Disney+ (Streaming)