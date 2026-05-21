Ônibus com torcedores do Sport é atacado após jogo em Fortaleza; clube cobra providências

Ônibus da torcida do Sport sofre ataque depois de jogo contra o Fortaleza (Reprodução/X/Bastidores do Sport)

Um ônibus com torcedores do Sport que retornava ao Recife após a partida contra o Fortaleza, na capital cearense, foi atacado na noite de quarta-feira (20). O grupo havia deixado a Arena Castelão, local onde o Rubro-Negro venceu o Tricolor do Pici por 2 a 1 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste.

Ao tomar ciência do ocorrido, o clube pernambucano repudiou veementemente o ato violento e informou que, a princípio, irá acionar a Secretaria de Defesa Social do Ceará, estado onde o fato ocorreu. Além disso, a diretoria informou que solicitará providências por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para evitar que episódios semelhantes se repitam.

Olha o estado em que ficou o ônibus da torcida do Sport depois do ataque sofrido pela torcida do Fortaleza. pic.twitter.com/vkMRnVwyDK — Bastidores do Sport (@bastidoresport) May 21, 2026

O incidente recorda outro episódio de violência ocorrido em fevereiro de 2024, também envolvendo uma partida entre as duas equipes.

Na ocasião, o ônibus da delegação do Fortaleza foi interceptado por membros da principal organizada do Sport, a apenas oito quilômetros da Arena de Pernambuco, logo após jogo pela Copa do Nordeste. Foram atiradas bombas e pedras. Seis atletas do clube cearense sofreram ferimentos e precisaram ser socorridos para um hospital particular, recebendo alta horas depois.

Alerta para o jogo de volta



Vale lembrar que as equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (27), na Ilha do Retiro, pelo jogo de volta da semifinal. O Sport joga por um empate para carimbar a classificação à final do Nordestão. Além dos holofotes voltados para uma partida tão decisiva, o esquema de segurança dentro e fora do estádio certamente virará pauta prioritária das autoridades.

Confira na íntegra a nota do Sport:



"O Sport Club do Recife repudia veementemente os ataques sofridos pelos ônibus da torcida do Sport quando voltavam do jogo contra a equipe do Fortaleza, válido pela semifinal da Copa do Nordeste, ocorrido na noite da última quarta-feira (20), na capital cearense.

O Clube reitera que irá tomar as devidas providências com o intuito de proteger todos os rubro-negros que acompanham o Sport por todo o Brasil. A princípio, o Sport irá acionar a Secretaria de Defesa Social do Ceará, onde o fato ocorreu, além de solicitar providências também por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que fatos como esses, que mancham a história do nosso futebol, não voltem a acontecer."