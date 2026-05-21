Resposta em campo: técnico do Sport exalta postura da equipe em vitória sobre o Fortaleza

Equipe do Sport na Arena Castelão (Paulo Matheus/SCR)

A vitória do Sport por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, faz o time rubro-negro jogar por um empate pela vaga na grande final da Copa do Nordeste. Na entrevista coletiva após o confronto válido pela ida da semifinal, o técnico Márcio Goiano enalteceu a postura do Leão da Ilha para quebrar o tabu de nunca ter vencido o Tricolor do Pici como visitante no torneio regional.

Sem citar nomes, o comandante do Sport também deixou claro que a maneira como o duelo vinha sendo tratado do lado cearense serviu de combustível para o elenco pernambucano.

"Principalmente por todos esses números, o que mais machuca, às vezes, é o que eles falaram. Mas isso faz parte do futebol. O resultado é sempre dentro de campo e a gente está aqui para fazer história", iniciou o treinador.

"Sabíamos que, para vencer o Fortaleza aqui, com toda a qualidade que eles têm no Nordeste, precisávamos fazer algo diferente. E valeu a pena por todo o cenário, por esses últimos confrontos que não vínhamos conseguindo vencer", completou.

Vantagem para decidir na Ilha



Ao analisar o peso do triunfo, o técnico destacou o a importância do Nordestão e celebrou o fato de transferir a pressão da eliminatória para o Recife.

"É uma vitória que simboliza muito. A Copa do Nordeste tem um peso diferente, todo mundo observa. Enaltecemos muito essa vitória fora de casa para levar a decisão para o nosso território, buscando o objetivo de chegar à final. É degrau a degrau", pontuou.

Sport e Fortaleza duelam pela partida de volta da semifinal da Copa do Nordeste na quarta-feira (27), às 21h30, na lha do Retiro. Quem avançar, pega o vencedor do embate entre ABC e Vitória.