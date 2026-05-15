Beto Lago: 'O dilema entre o desempenho e a efetividade'

Hélio dos Anjos e Márcio Goiano, técnico do Náutico e do Sport (Rafael Vieira)

Dilema duplo

O Brasileiro da Série B costuma separar equipes: as que sobrevivem na tabela e as que conseguem construir uma identidade capaz de sustentar o acesso. Neste momento da competição, Sport e Náutico vivem exatamente esse dilema entre desempenho e efetividade. Os números são positivos. O Sport aparece na segunda colocação. O Náutico ocupa a quarta posição. Ambos no G6.

Os dois venceram seus últimos jogos, somaram pontos e entregaram ao torcedor aquilo que mais importa em uma Série B: resultado. Mas existe uma diferença grande entre ganhar jogos e convencer dentro deles. E talvez seja justamente esse o principal desafio dos dois pernambucanos na competição. O Sport tem conseguido avançar mais pela força individual do elenco. Em vários momentos, a qualidade técnica tem compensado dificuldades coletivas. O time vence, mas ainda alterna períodos de controle com minutos de instabilidade que deixam o jogo aberto além do necessário.

No Náutico, o cenário passa muito pela reconstrução de confiança. O estádio dos Aflitos voltou a pulsar, o ambiente melhorou e a equipe conseguiu resultados que recolocaram o clube entre os candidatos ao acesso. Ainda assim, há uma sensação clara de que o time pode entregar mais futebol do que vem apresentando.

E talvez seja exatamente aí que mora a discussão mais importante deste momento: como transformar desempenho em regularidade sem perder a efetividade que colocou os dois no topo da tabela? Porque subir de divisão exige mais do que boas fases. Exige sustentação e repertório. Exige capacidade de vencer jogando bem, jogar mal sem desmoronar e suportar os inevitáveis momentos de pressão que o campeonato impõe.

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No Sport, talvez falte exatamente uma peça capaz de dar mais organização e fluidez ao meio-campo em jogos mais travados. No Náutico, a necessidade parece passar por aumentar as opções ofensivas e fortalecer setores que ainda oscilam defensivamente ao longo das partidas.

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Transparência sob pressão

O pedido encaminhado pela Comissão de Finanças do Conselho do Santa Cruz ao presidente Bruno Rodrigues é mais um retrato claro da falta de respostas que hoje inquieta boa parte da torcida coral. A Comissão cobra explicações sobre praticamente todos os pilares da gestão atual: o fracasso da SAF Cobra Coral, o futuro do Arruda, os atrasos salariais, o financiamento DIP, contratos comerciais, prestação de contas e até possíveis riscos envolvendo investidores ligados ao projeto.

Quem é culpado?

É um movimento que mostra duas coisas. Primeiro: o Conselho começa a perceber que o processo da SAF deixou de ser apenas uma promessa de salvação financeira para se tornar também um problema político e administrativo. Segundo: a pressão interna chegou num nível que já ultrapassa o debate esportivo. E a comissão quer entender oficialmente o que deu errado e quem será responsabilizado.