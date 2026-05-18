"Agora é recuperar e buscar essa vaga na final", diz técnico do Sport Márcio Goiano

Após derrota por 2 a 1 para o CRB neste domingo (17) pela Série B, Sport tem a semifinal da Copa do Nordeste contra o Fortaleza

Sport perdeu para o CRB na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma dura derrota para o Sport. O Leão perdeu por 2 a 1 para o CRB neste domingo (17), na Ilha do Retiro, pela 9ª rodada da Série B. De uma só vez, o rubro-negro desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança, sofreu o primeiro revés na competição e ainda deixou o ambiente mais pesado para a difícil semana que terá pela frente.

O Sport caiu para a terceira posição, com 16 pontos, atrás de São Bernardo (17 pontos) e Náutico, que tem 16 pontos e uma vitória a mais: 5 a 4. Com a confiança abalada, o Leão tem dois compromissos nesta semana. Na quarta-feira (20), tem o Fortaleza, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste na Arena Castelão, e sábado (23), fora de casa, diante do Juventude, pela Série B.

Na entrevista após o jogo contra o CRB, o técnico Márcio Goiano procurou minimizar o impacto da derrota para o primeiro duelo decisivo diante do Fortaleza na capital cearense.

“Buscamos sempre o resultado. Não gostamos de perder em casa, mas acontece. Com a vitória, conseguiríamos a liderança. Mas agora é recuperar o mais rápido possível para fazer um grande jogo contra o Fortaleza e buscar essa vaga na final”, disse Márcio Goiano.

Por ter feito a melhor campanha na 1ª fase, o Sport faz o segundo jogo contra o Fortaleza na Ilha do Retiro. Quem vencer o confronto, vai encarar na final o vencedor de Vitória x ABC, que disputam a outra semifinal.

