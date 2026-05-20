Beto Lago: 'Sequência de jogos dirá o que esperar do Sport de Márcio Goiano'

A euforia do torcedor do Sport, alimentada pela sequência de vitórias e pela invencibilidade na Série B, desabou após a atuação apática diante do CRB

Gustavo Maia, atacante do Sport (Rafael Vieira)

Teste Real

A euforia do torcedor do Sport, alimentada pela sequência de vitórias e pela invencibilidade na Série B, desabou após a atuação apática diante do CRB, na Ilha do Retiro. Mas o cenário pede menos histeria e mais análise. Nem o time era candidato incontestável ao acesso há uma semana, nem agora virou uma equipe sem rumo.

A derrota apenas escancarou problemas que já apareciam rodada após rodada. O momento positivo mascarava atuações pouco convincentes. O Sport de Márcio Goiano até acumulava resultados, mas raramente entregava um futebol sólido durante os 90 minutos. A irregularidade era evidente. Dentro de um tempo de jogo, o time dominava a partida e, de uma hora para outra, perdia intensidade de forma brusca, cedia espaços e se desconectava emocionalmente do jogo.

Faltava consistência técnica, física e mental. Contra o CRB, porém, veio a pior apresentação da equipe na Série B. Um time lento, previsível e sem capacidade de reação dentro da própria casa. A derrota trouxe de volta o ambiente de revolta que sempre ronda a Ilha nos momentos de frustração. O problema é que o Sport entra agora justamente em um trecho importante da temporada.

Os dois confrontos diante do Fortaleza, valendo vaga na final da Copa do Nordeste, além dos jogos contra Juventude e Náutico pela Série B, vão funcionar como um verdadeiro vestibular para o elenco rubro-negro. Será a hora de descobrir quem suporta pressão, quem merece permanecer como titular e, principalmente, qual é o real tamanho do time nas competições.

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Agora, chegou a hora de conhecer a verdade. Se o Sport pode se consolidar como candidato ao acesso, sem correr o risco de estacionar no meio da tabela caso continue repetindo os mesmos erros. Os próximos jogos dirão se Márcio Goiano, começando com o duelo hoje contra o Fortaleza, tem capacidade de corrigir as falhas que já eram visíveis mesmo durante a sequência invicta. Porque a derrota para o CRB não criou os problemas. Apenas retirou o véu que escondia todos eles.

Da base alvirrubra à Seleção

A presença de Douglas Santos na lista de Carlo Ancelotti reforça a importância do trabalho de base. Revelado pelo Náutico, o lateral chega à Seleção com chances reais de assumir a titularidade. Douglas Santos pode ganhar espaço se for mais eficiente que o irregular Alex Sandro, do Flamengo. Para o Náutico, fica o orgulho de ver mais um talento formado em casa alcançar a Seleção Brasileira.

O espetáculo da convocação

A convocação da Seleção Brasileira virou mais um produto da CBF. O que antes era um momento simples, direto e aguardado se transformou em um evento longo, engessado e enfadonho. A entidade claramente pensou nos patrocinadores, na entrega comercial e na repercussão midiática. Mas exagerou na dose e deixou o aspecto esportivo em segundo plano. Quando se tenta transformar tudo em espetáculo, o risco é justamente perder a espontaneidade e o interesse de quem realmente move a Seleção: o torcedor.

II Circuito Corrida e Caminhada pelo Controle da Asma

Atividade física faz bem para o tratamento da asma, doença que mata de 6 a 7 pessoas por dia no Brasil. Pensando nisso, a Rede Ális promove, pelo segundo ano consecutivo, o Circuito Corrida e Caminhada pelo Controle da Asma, próximo domingo, com saída prevista às 6h, no Paço Alfândega, Bairro do Recife. Cerca de duas mil pessoas devem participar dos percursos de 3, 5 e 10 quilômetros. Outras informações no @redealisbrasil.

