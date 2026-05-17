Sport x CRB: onde assistir, horário e escalações pela 9ª rodada da Série B

Em clima de festa na Ilha do Retiro, o duelo de Leão e Galo da Pajuçara acontece neste domingo (18)

Felipinho, lateral-esquerdo do Sport, e Mikael, centroavante do CRB (Rafael Vieira/DP Foto e Francisco Cedrim/CRB)

O Sport entra a campo neste domingo (18), às 20h30, na Ilha do Retiro, para enfrentar o CRB pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em alta na temporada, o Leão chega embalado pela vitória de virada por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas, e mira a retomada da liderança da competição.

Com 16 pontos conquistados, o Rubro-Negro aparece no G6 da Segundona. Além disso, o time comandado por Márcio Goiano segue como o único invicto da Série B, somando quatro triunfos e quatro empates nas oito primeiras rodadas.

Mas o domingo promete ir além da bola rolando. A Ilha do Retiro viverá um clima de festa ao longo de todo o dia, dentro das comemorações pelos 121 anos do Sport e pela reinauguração da sede social do clube. Mais de 13 mil torcedores estarão presentes para empurrar a equipe em mais um compromisso importante na Segundona.

A programação especial começa às 10h, com uma série de ativações espalhadas pela sede e pelo estádio. O clube preparou exposições de camisas históricas, distribuição de brindes, sorteios, espaços interativos e ações voltadas para crianças, incluindo a Arena Kids. Além disso, o domingo contará com shows de Sassarico, João do Morro e Michelle Melo, transformando a Ilha em um verdadeiro dia de celebração rubro-negra antes da partida diante do CRB.

O duelo também marcará um reencontro especial. Revelado pelo Sport, o atacante Mikael retorna à Ilha do Retiro vivendo boa fase pelo CRB. Aos 26 anos, o centroavante soma 13 gols na temporada e é a principal referência ofensiva da equipe alagoana.

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SPORT

Depois de semanas seguidas conciliando Série B e Copa do Nordeste, o Sport voltou a ter uma semana cheia de preparação, algo que não acontecia desde abril. O período foi importante para Márcio Goiano ajustar a equipe e administrar o desgaste físico do elenco.

Para o duelo, o treinador terá desfalques importantes. O atacante Chrystian Barletta cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta, enquanto o zagueiro Marcelo Ajul está fora depois da expulsão em Campinas.

Na defesa, Zé Marcos aparece como substituto natural. O defensor entrou ainda durante o jogo contra a Macaca. No setor ofensivo, a principal novidade deve ser o retorno de Iury Castilho. Recuperado de uma mialgia na coxa direita, o atacante voltou a treinar normalmente e fica à disposição.

Artilheiro do Sport na temporada ao lado de Barletta, ambos com sete gols, Iury perdeu os jogos contra ASA e Ponte Preta, mas reaparece como opção para o ataque rubro-negro. Márcio Goiano ainda possui alternativas como Marlon Douglas, Clayson e Gustavo Maia.

“Estamos fazendo uma excelente preparação, seguindo as orientações do professor Márcio. O Sport está invicto na competição e o nosso foco é manter essa sequência no torneio”, comentou o volante Biel.

CRB

Do outro lado, o CRB chega pressionado para o confronto no Recife. O clube alagoano ocupa a 17ª posição da Série B, com oito pontos, abrindo a zona de rebaixamento e vivendo um momento de instabilidade na temporada.

Na última quinta (14), o Galo da Pajuçara foi eliminado da Copa do Brasil após empatar sem gols com o Fortaleza, no Rei Pelé. Como havia perdido a partida de ida por 2 a 1, deu adeus à competição nacional ainda na quinta fase. O clube também já está fora da Copa do Nordeste.

Agora, o foco passa a ser exclusivamente a Série B. Apesar da situação delicada, o técnico Eduardo Barroca tenta se apoiar na recente recuperação da equipe, que vinha de duas vitórias consecutivas na competição antes da eliminação para o Fortaleza.

Para encarar o Sport, o CRB não contará com o zagueiro Wallace, entregue ao Departamento Médico, devido a uma contusão muscular na coxa.

FICHA DA PARTIDA

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena; Marlon Douglas, Clayson (Iury Castilho) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

CRB: Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Lucas Lovat; De Lucca, Pedro Castro e Danielzinho (Crystopher Ribeiro); Douglas Baggio (Thiaguinho), Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 20h30

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

Quarto Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: XSports (TV aberta), ESPN 4 (TV fechada), Disney+ (Streaming) e Goat (YouTube)