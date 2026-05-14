Sport ganha retorno no ataque e prepara mudanças para duelo contra o CRB
Márcio Goiano avalia opções para substituir suspensos em confronto na Ilha do Retiro
Publicado: 14/05/2026 às 18:56
Márcio Goiano, técnico do Sport ((Paulo Paiva/SCR)
O Sport ganhou uma boa notícia na preparação para o confronto diante do CRB, marcado para o próximo domingo (17), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Recuperado de desconforto na coxa direita, o atacante Iury Castilho voltou a trabalhar normalmente com o elenco e deve ficar à disposição do técnico Márcio Goiano.
A tendência é que Iury entre diretamente na disputa por uma vaga entre os titulares. Isso porque o Leão terá um desfalque importante no setor ofensivo. Chrystian Barletta recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre a Ponte Preta e cumpre suspensão automática.
Iury Castilho divide com Barletta a artilharia do Sport em 2026, ambos com sete gols marcados. O atacante ficou fora dos últimos dois compromissos do clube, contra o ASA, pela Copa do Nordeste, e diante da Ponte Preta, pela Série B, por conta da mialgia na coxa direita. Agora recuperado, ele reaparece como alternativa importante em um time que chega em alta na competição nacional.
Caso opte por não iniciar com Iury Castilho, Márcio Goiano possui alternativas como Marlon Douglas, Clayson e Gustavo Maia para recompor o ataque.
Além da ausência de Barletta, o Sport também não contará com o zagueiro Marcelo Ajul, expulso no triunfo por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas. A tendência é que Zé Marcos reassuma a vaga no sistema defensivo.
Ilha do Retiro deve receber bom público
A expectativa também é de casa cheia na Ilha do Retiro. O Sport informou que mais de 10 mil torcedores já estão confirmados para o confronto diante do CRB. Os ingressos seguem sendo vendidos com preços a partir de R$ 30.
