Zé Lucas entra na mira do futebol russo e presidente do Sport confirma sondagens de Zenit e CSKA

Zé Lucas, volante do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport confirmou, nesta quinta-feira (14), que o volante Zé Lucas, uma das principais promessas recentes reveladas pelo clube, entrou no radar do futebol russo. Em entrevista ao Cast FC, o presidente rubro-negro, Matheus Souto Maior, revelou que Zenit e CSKA Moscou realizaram sondagens pelo jogador de 18 anos.

Segundo o mandatário, os contatos aconteceram por meio de um agente FIFA, mas ainda sem evolução para uma proposta oficial. A informação sobre o interesse dos clubes russos foi divulgada inicialmente pelo portal russo Championat.

“Sobre os clubes da Rússia (Zenit e CSKA), de fato, houve uma sondagem. Acho importante explicar para o torcedor a diferença entre especulação, sondagem e proposta. Especulação é quando alguém fala que determinado clube tem interesse no Zé Lucas. Já a sondagem acontece quando um clube ou um agente FIFA entra em contato perguntando sobre a situação do atleta: como está o contrato, se o Sport tem interesse em negociar, se abriria conversas e como o jogador vê uma possível transferência”, explicou Matheus Souto Maior.

O presidente rubro-negro detalhou ainda que o contato ocorreu diretamente com representantes ligados ao mercado internacional, sem avanço para negociação formal até o momento.

“Foi isso que aconteceu no caso do Zé Lucas. Um agente FIFA perguntou sobre a situação dele em relação a dois clubes russos. Como a negociação entre agente e clube não passa diretamente por nós, isso fica sob responsabilidade do agente. Essas sondagens são naturais no futebol, até mais comuns do que parecem. Muitas acontecem sem que a imprensa ou a torcida saibam”, completou.

Apesar de ainda não existir proposta oficial, o Sport admite a possibilidade de negociar o atleta futuramente. O dirigente revelou que outros clubes também procuraram informações sobre o volante nos últimos meses.

“Nós estamos esperando os próximos passos. Não só nesse caso, mas em outros casos também, mas com paciência e o Zé também sabe. Ele tem uma cabeça muito boa. Tenho certeza que no tempo certo vai chegar uma boa proposta para ele e ele vai para um lugar onde vai arrebentar”, afirmou.

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Joia rubro-negra

Com contrato válido até abril de 2028, Zé Lucas possui multa rescisória estipulada em R$ 100 milhões para clubes do futebol brasileiro e 50 milhões de euros para transferências internacionais. O Sport detém 90% dos direitos econômicos do jogador. No início do ano, o Botafogo chegou a apresentar interesse no volante, mas a investida não avançou.

Cria das categorias de base rubro-negras, Zé Lucas ganhou espaço rapidamente no elenco profissional e passou a ser tratado como uma das maiores joias recentes formadas pelo clube. Em 2025, disputou 48 partidas, sendo 34 pelo time principal do Sport (31 delas como titular), além de 14 jogos pela Seleção Brasileira Sub-17.

Capitão do Brasil no Mundial Sub-17 do Catar, o volante também conquistou o Sul-Americano da categoria. Já em 2026, soma 16 partidas pelo Leão e passou a integrar a Seleção Brasileira Sub-20, onde iniciou amistosos recentes entre os titulares.