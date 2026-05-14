Domingo de festa! Sport celebra 121 anos com shows e ativações; veja programação

Ilha vai ferver: Sport prepara festa de 121 anos com programação especial

Torcida do Sport na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

A Ilha do Retiro será palco de uma programação especial neste domingo (17), com shows, ações promocionais e ativações voltadas à torcida, em um dia de festa que antecede o duelo do Sport contra o CRB, pela Série B. A comemoração faz parte das festividades alusivas ao dia 13 de maio, data que marca o aniversário do clube. O evento tem início às 10h e segue ao longo de toda a tarde.

A sede do Leão da Ilha será palco de uma série de ativações ao longo do dia, com experiências voltadas ao público rubro-negro. Entre as ações previstas estão exposições de camisas históricas, distribuição de brindes, sorteios, espaços interativos e iniciativas voltadas tanto para adultos quanto para crianças, como a Arena Kids.

A programação musical também é um dos destaques da celebração. As apresentações começam às 12h30 com o grupo Sassarico, seguido por João do Morro, às 14h, e encerram com Michelle Melo, a partir das 16h, encerrando o ciclo de shows às 18h no salão social.

Além dos shows, parceiros do clube promovem ativações especiais ao longo do dia. Estão previstas experiências como aplicação de patches comemorativos, ações digitais integradas, sorteios de camisas oficiais, espaço de chute a gol, pintura corporal e venda de produtos licenciados. Algumas atividades possuem vagas e brindes limitados.

Tem história que não se conta, se vive! E neste domingo, 17 de maio, iremos celebrar os #121anosSport, com uma programação muito especial, que marcará também a reinauguração da sede social!



Confira o cronograma, agenda de shows, ativações, experiências e mais: pic.twitter.com/wGK1Vk7rbm — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 13, 2026

Shows musicais:

12h30 – 13h40: Sassarico (abertura)

14h00 – 15h40: João do Morro

16h00 – 18h00: Michelle Melo

Ativações de parceiros:

Betnacional – Sede

Exposição de camisas históricas do Sport

Aplicação de patches comemorativos de 121 anos. APLICAÇÕES LIMITADAS*

Sua Foto no Jogo – Campo

Remake da foto icônica de Magrão com as taças

Unicesumar – Sede

Entrega simbólica do “Diploma do Torcedor”

Sorteio de camisas oficiais e brindes

Iquine – Sede

Inflável de chute a gol

Infláveis temáticos da marca

Pintura corporal para torcedores

Arena Kids – Campo

* Espaço infantil com atividades infláveis

Brahma / Zé Delivery – Sede

Ação integrada entre experiência presencial e engajamento digital, com a Zé Delivery + Zé Compensa:

Resgate de combos exclusivos no app (camisas e ingressos). Combo limitado para 6 participantes*

Kappa + Cazá do Sport – Sede

Ponto com venda de produtos

Roleta de brindes. O torcedor que comprar, terá direito a girar a roleta.