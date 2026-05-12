CBF detalha semifinais da Copa do Nordeste; confira datas e horários dos jogos do Sport

Bola da Copa do Nordeste 2026 (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport já sabe o caminho que terá pela frente em busca do título da Copa do Nordeste. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (11) a tabela detalhada das semifinais do torneio regional, e o Leão enfrentará o Fortaleza em confrontos de ida e volta valendo vaga na decisão da competição.

A primeira partida acontece no próximo dia 20 de maio, quarta-feira, às 21h, na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o segundo duelo será realizado no dia 27, também em uma quarta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, onde o Rubro-Negro decidirá a classificação diante da torcida.

Sport x Fortaleza

A equipe comandada por Márcio Goiano terminou a fase de grupos como líder do Grupo C e também com a melhor campanha geral da competição, o que dá direito a decidir as fases eliminatórias em casa. Nas quartas de final, eliminou o ASA em jogo único na Ilha do Retiro e manteve vivo o sonho do tetracampeonato regional.

Além da força dentro de casa, o Leão sustenta uma campanha consistente no Nordestão. O clube rubro-negro avançou de forma antecipada na primeira fase, terminou como dono da melhor defesa da competição e vem utilizando o torneio como uma das bases de consolidação do trabalho da comissão técnica em meio também à disputa da Série B.

Do outro lado, o Fortaleza eliminou o Confiança nas quartas de final. O Tricolor do Pici tenta voltar à decisão da Copa do Nordeste e reencontra o Sport em mais um capítulo recente de rivalidade regional entre os clubes, que decidiram a edição de 2022 da competição.

Vitória x ABC

A outra semifinal será disputada entre Vitória e ABC. O primeiro confronto acontece dia 20, no Barradão, em Salvador, enquanto a volta será na Arena das Dunas, em Natal, dia 27.

Em caso de empate no placar agregado após os dois jogos, a vaga na final será decidida nos pênaltis. Os vencedores avançam para a decisão da Copa do Nordeste, marcada para os dias 3 e 7 de junho.

Semifinais da Copa do Nordeste

Jogos de ida - 20 de maio

Vitória x ABC (21h, no Barradão)

Fortaleza x Sport (21h, na Arena Castelão)

Jogos de volta - 27 de maio

ABC x Vitória (21h30, na Arena das Dunas)

Sport x Fortaleza (21h30, na Ilha do Retiro)