Sport divulga programação solene para aniversário do clube na Ilha do Retiro

Rubro-Negro prepara celebração do "Dia Divino" com missa, sessão solene e corte do bolo nesta quarta-feira (13)

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O Sport vive contagem regressiva para comemorar 121 anos. Em publicação nas redes sociais, o Leão divulgou a programação solene do chamado “Dia Divino”, aniversário do clube, marcado para esta quarta-feira (13), na sede social da Ilha do Retiro.

A celebração começa às 18h, com uma missa em ação de graças na sede do clube. Em seguida, às 19h30, será realizada a sessão solene do Conselho Deliberativo no auditório. Encerrando a programação da noite, o tradicional corte do bolo acontece às 20h30, também no auditório.

Na divulgação, o Sport convocou a torcida rubro-negra para participar da celebração e ainda sinalizou que outras ações comemorativas estão sendo preparadas para os próximos dias.

“O Dia Divino está chegando! É nesta quarta-feira, a partir das 18h, na sede social do Clube. E haverá mais: uma programação especial está sendo montada, prevista para os dias seguintes”, publicou o clube.

O aniversário do Sport acontece em meio a um momento positivo dentro de campo. Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, invicto na competição e classificado à semifinal da Copa do Nordeste.