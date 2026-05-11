Sport e Náutico engatam boa fase e figuram no G4 da Série B

As equipes pernambucanas ocupam as primeiras posições após momento de alta na competição nacional

Felipinho, lateral do Sport, e Wenderson, volante do Náutico (Tiago Sousa / SCR e Rafael Vieira / CNC)

Contando com dois representantes na Série B de 2026, o futebol pernambucano vem figurando na parte de cima da tabela. Após oito rodadas da competição nacional, Sport e Náutico engataram boas fases e ocupam o G4 da Segundona.

O Leão da Ilha lidera momentaneamente o campeonato. Ainda invicto, o clube rubro-negro emendou três vitórias seguidas e chegou aos 16 pontos, podendo ser alcançado apenas pelo São Bernardo, que enfrenta o Londrina na conclusão da rodada.

Dando respaldo ao trabalho do técnico Márcio Goiano, o Sport saiu de um início de oscilação — com três empates em quatro jogos — para um momento de ascensão até chegar ao topo da tabela. A equipe conta com 11 gols marcados e apenas cinco sofridos na Série B, com bons números potencializados pelos últimos jogos.

O bom momento se estende também para o Náutico. Após forte revés por 3 a 0 para o São Bernardo, o Timbu superou a turbulência e soma duas vitórias e um empate nos últimos três compromissos. A sequência, aliada a duas vitórias anteriores, fez o clube alvirrubro subir na classificação e consolidar sua posição entre os quatro melhores.

Ligando o sinal de alerta após resultados frustrantes no início da Série B, o Náutico vem somando bom desempenho e pontuação para competir na parte de cima da tabela. A equipe evoluiu seus números defensivos e ofensivos, possuindo agora nove gols marcados e sete sofridos na Segundona.

Sonho do G2

Diferente de como era disputada até a última temporada, a Série B de 2026 conta com um novo regulamento para as vagas de acesso. Desta vez, apenas os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A, enquanto as equipes do 3º ao 6º lugar disputarão playoffs pelas duas vagas restantes.

Almejando consistência e regularidade até a 38ª rodada, Sport e Náutico sonham com um acesso direto dentro do G2, evitando jogos extras de mata-mata. Dado o equilíbrio da competição, terminar entre os seis primeiros colocados também será um desafio a ser administrado pelas equipes no longo prazo.

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Próximos compromissos

Buscando manter as respectivas boas fases, os pernambucanos voltam a campo no próximo fim de semana pela Segundona. No sábado (16), o Náutico visitará o Operário-PR (8º colocado), em Ponta Grossa. No domingo (17), será a vez de o Sport receber o CRB (17º colocado), na Ilha do Retiro.