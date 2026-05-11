Barletta exalta parceria com Perotti, mas prega cautela no Sport na Série B: 'Pés no chão'

Barletta, atacante do Sport (Tiago Sousa/ SCR)

Vivendo grande fase na Série B, o Leão da Ilha conquistou mais uma vitória importante na competição. Na noite do último sábado (9), o Sport derrotou a Ponte Preta por 3 a 1, de virada, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques da equipe rubro-negra, o atacante Chrystian Barletta voltou a ter atuação decisiva e celebrou o bom momento vivido pelo setor ofensivo do Sport ao lado de Perotti. A dupla já marcou oito dos 11 gols da equipe na competição nacional, com quatro gols para cada jogador.

“Fico feliz de ajudar ele (Perotti) com mais uma assistência. É um cara com quem já joguei junto na Chapecoense. Procuro ficar mais próximo dele porque algumas movimentações posso aproveitar. Na assistência fui feliz em conseguir dar aquele passe. Estou feliz pelo desempenho do grupo”, afirmou.

Apesar da boa sequência de resultados e do desempenho ofensivo consistente, o discurso dentro do elenco rubro-negro segue pautado pela cautela. Barletta evitou qualquer euforia com a fase atual e reforçou que a competição ainda está no início.

“Essa vitória foi importante. Vamos trabalhar com os pés no chão. Não ganhamos nada ainda. Agora é descansar e voltar aos treinamentos porque teremos mais uma semana decisiva”, destacou.

Para o próximo compromisso, diante do CRB no domingo (17), às 20h30, na Ilha do Retiro, o técnico rubro-negro terá problemas para escalar a equipe. O zagueiro Marcelo Ajul, expulso na vitória sobre a Ponte Preta, está suspenso. Além dele, Barletta também desfalca o Sport após receber o terceiro cartão amarelo na competição.

