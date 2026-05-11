Barletta exalta parceria com Perotti, mas prega cautela no Sport na Série B: 'Pés no chão'
Barletta destaca entrosamento com Perotti e pede calma no Sport
Publicado: 10/05/2026 às 16:32
Barletta, atacante do Sport (Tiago Sousa/ SCR)
Vivendo grande fase na Série B, o Leão da Ilha conquistou mais uma vitória importante na competição. Na noite do último sábado (9), o Sport derrotou a Ponte Preta por 3 a 1, de virada, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Um dos destaques da equipe rubro-negra, o atacante Chrystian Barletta voltou a ter atuação decisiva e celebrou o bom momento vivido pelo setor ofensivo do Sport ao lado de Perotti. A dupla já marcou oito dos 11 gols da equipe na competição nacional, com quatro gols para cada jogador.
Apesar da boa sequência de resultados e do desempenho ofensivo consistente, o discurso dentro do elenco rubro-negro segue pautado pela cautela. Barletta evitou qualquer euforia com a fase atual e reforçou que a competição ainda está no início.
“Essa vitória foi importante. Vamos trabalhar com os pés no chão. Não ganhamos nada ainda. Agora é descansar e voltar aos treinamentos porque teremos mais uma semana decisiva”, destacou.
Para o próximo compromisso, diante do CRB no domingo (17), às 20h30, na Ilha do Retiro, o técnico rubro-negro terá problemas para escalar a equipe. O zagueiro Marcelo Ajul, expulso na vitória sobre a Ponte Preta, está suspenso. Além dele, Barletta também desfalca o Sport após receber o terceiro cartão amarelo na competição.