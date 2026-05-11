Boa fase: Sport assume liderança da Série B e se mantém como único invicto
Sport volta a campo domingo (17), quando enfrenta o CRB, às 20h30, na Ilha do Retiro
Publicado: 11/05/2026 às 10:26
Equipe do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)
Único invicto da Série B, com quatro vitórias e quatro empates, o Sport segue com uma campanha muito eficiente sob comando do técnico Márcio Goiano. No sábado (9), o Leão venceu a Ponte Preta por 3 a 1, de virada, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Macaca saiu na frente, com gol de Danilo Barcelos, mas o rubro-negro virou com Feipinho, Barletta e Perotti.
O Sport alcançou os 16 pontos e assumiu a liderança da Segundona, após o tropeço do Fortaleza no domingo (10) com o Avaí - 0 a 0 na Ressacada. O Tricolor do Pici tem 15 pontos. Os dois vão “secar” o São Bernardo, que tem 13 e joga na terça (12) diante do Londrina.
“Fico feliz pela liderança, mas sempre vamos lutar por isso com pés no chão. O campeonato ainda tem muita coisa pela frente, é apenas a oitava rodada. O importante é seguir somando pontos”, disse Márcio Goiano.
O Sport volta a campo domingo (17), quando enfrenta o CRB, às 20h30, na Ilha do Retiro.
