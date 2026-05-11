Márcio Goiano perde Barletta e Ajul para enfrentar o CRB e tem semana no Sport para ajustes

Atacante recebeu terceiro cartão amarelo e zagueiro foi expulso na vitória sobre a Ponte Preta

Zagueiro Marcelo Ajul e atacante Chrystian Barletta, jogadores do Sport (Tiago Sousa/ SCR)

O Sport terá desfalques importantes para a partida contra o CRB, no próximo domingo (17), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Chrystian Barletta e o zagueiro Marcelo Ajul estão suspensos e ficam fora do compromisso rubro-negro após punições sofridas na vitória por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas.

Marcelo Ajul foi expulso durante a partida no Moisés Lucarelli e cumprirá suspensão automática. Já Barletta recebeu o terceiro cartão amarelo e também desfalca a equipe de Márcio Goiano. O atacante já havia sido advertido anteriormente nos jogos diante de Avaí e Ceará.

Mesmo com os desfalques, o cenário é positivo para o Rubro-Negro. O Sport assumiu a liderança da Série B após a vitória em Campinas, chegando aos 16 pontos e mantendo a invencibilidade na competição. Foi a terceira vitória consecutiva no campeonato e segue como único time ainda sem derrotas na disputa nacional.

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Alterações forçadas na escalação

A ausência de Barletta pesa principalmente pelo momento vivido pelo atacante na temporada. Um dos principais nomes ofensivos do Sport em 2026, o jogador soma 20 partidas, sete gols marcados e cinco assistências, participando diretamente de 12 gols da equipe no ano.

Sem ele, a tendência é de que Márcio Goiano utilize Marlon Douglas entre os titulares. Outra possibilidade é a entrada de Clayson ou Gustavo Maia, caso o treinador opte por modificar a estrutura ofensiva da equipe.

A expectativa também gira em torno da recuperação de Iury Castilho. O atacante segue tratando uma mialgia no músculo adutor da coxa direita e pode voltar a ficar à disposição após período fora.

Na defesa, Zé Marcos aparece como substituto natural de Marcelo Ajul. O defensor entrou justamente na vaga do companheiro durante o duelo contra a Ponte Preta e teve atuação segura na reta final da partida.

Semana de ajustes para Márcio Goiano

O clube volta a ganhar um intervalo maior entre partidas após uma sequência intensa envolvendo Série B e Copa do Nordeste: um tempo valioso entre comissão técnica e jogadores. Márcio Goiano ganha dias para definir os substitutos de Barletta e Ajul.

Foi entre o dia 18 e 25 de abril que o elenco havia tido a última semana cheia de preparação entre jogos. O elenco rubro-negro se reapresenta nesta terça-feira (11) no CT José de Andrade Médicis para iniciar os trabalhos visando o CRB.