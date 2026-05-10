Sport divulga cronograma de ingressos para jogo contra o CRB; confira valores
Sport prepara programação especial de aniversário para duelo diante do CRB
Publicado: 10/05/2026 às 14:34
Torcida do Sport (Rafael Vieira)
O Sport inicia, neste domingo (10), a venda de ingressos e a abertura do check-in para o seu próximo compromisso em casa, contra o CRB. Seguindo o tradicional modelo de escalonamento por categorias de sócios, as vendas começam às 13h para os planos de maior prioridade, enquanto o público geral poderá adquirir as entradas a partir das 23h.
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Valores dos ingressos
Os preços para sócios variam entre R$ 30 e R$ 80, dependendo do setor escolhido. Para o público geral, os valores vão de R$ 60 a R$ 160 na modalidade inteira, com opção de meia-entrada.
A torcida visitante ficará localizada na Arquibancada Placar, com entradas ao valor de R$ 100.
Gratuidade
Crianças de até 7 anos e 11 meses terão entrada gratuita, mas os responsáveis deverão realizar previamente o resgate do ingresso no site oficial. Já torcedores a partir dos 8 anos precisarão estar com a biometria facial cadastrada para acessar qualquer setor do estádio.
Vivendo um momento positivo na temporada, o Sport chega embalado pela sequência de bons resultados e pelo crescimento de desempenho dentro de campo, fatores que aumentaram a confiança da torcida e elevaram a expectativa para mais uma grande presença de público na Ilha do Retiro. A equipe rubro-negra busca manter o embalo diante do seu torcedor, que tem sido peça importante na campanha e promete novamente lotar as arquibancadas para apoiar o Leão.
Serviço de jogo para Sport x CRB! #IlhaLotada! ????????— Sport Club do Recife (@sportrecife) May 10, 2026
A partir das 13h de hoje, sócios possuem prioridade no check-in e concorrem a experiências exclusivas: https://t.co/wkZz1nVtsT
Uma programação especial está sendo montada para o dia 17 em celebração ao aniversário do Leão! ???? pic.twitter.com/D2VtNe7yTq