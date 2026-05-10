Sport divulga cronograma de ingressos para jogo contra o CRB; confira valores

Torcida do Sport (Rafael Vieira)

O Sport inicia, neste domingo (10), a venda de ingressos e a abertura do check-in para o seu próximo compromisso em casa, contra o CRB. Seguindo o tradicional modelo de escalonamento por categorias de sócios, as vendas começam às 13h para os planos de maior prioridade, enquanto o público geral poderá adquirir as entradas a partir das 23h.

O processo de check-in e comercialização dos ingressos começa às 13h para os sócios da categoria Campeão de 87, além de proprietários e isentos. Às 15h será liberado para os associados do plano 2008 é Nosso. O cronograma segue às 17h para os sócios Treme Terra, às 19h para Eternamente Estarei e Leão do Norte, e às 21h para os planos Vou Aonde Você For e Festa na Ilha. O público geral poderá adquirir ingressos a partir das 23h deste domingo.

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Valores dos ingressos

Os preços para sócios variam entre R$ 30 e R$ 80, dependendo do setor escolhido. Para o público geral, os valores vão de R$ 60 a R$ 160 na modalidade inteira, com opção de meia-entrada.

A torcida visitante ficará localizada na Arquibancada Placar, com entradas ao valor de R$ 100.

Gratuidade

Crianças de até 7 anos e 11 meses terão entrada gratuita, mas os responsáveis deverão realizar previamente o resgate do ingresso no site oficial. Já torcedores a partir dos 8 anos precisarão estar com a biometria facial cadastrada para acessar qualquer setor do estádio.

Vivendo um momento positivo na temporada, o Sport chega embalado pela sequência de bons resultados e pelo crescimento de desempenho dentro de campo, fatores que aumentaram a confiança da torcida e elevaram a expectativa para mais uma grande presença de público na Ilha do Retiro. A equipe rubro-negra busca manter o embalo diante do seu torcedor, que tem sido peça importante na campanha e promete novamente lotar as arquibancadas para apoiar o Leão.