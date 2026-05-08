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SÉRIE B

Márcio Goiano avalia opções e Sport pode repetir escalação para enfrentar a Ponte Preta

Base da equipe que venceu o ASA deve ser mantida no Moisés Lucarelli; confira possível time contra a Macaca

Gabriel Farias

Publicado: 08/05/2026 às 19:18

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Equipe do Sport em jogo na Ilha do Retiro/Rafael Vieira/DP Foto

Equipe do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Invicto na Série B e embalado por duas vitórias consecutivas, o Sport deve manter a base da equipe que vem dando resultado sob o comando de Márcio Goiano para o duelo contra a Ponte Preta, neste sábado (9), às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada da competição. O elenco rubro-negro desembarcou na tarde desta sexta-feira (8) em Campinas.

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O principal problema para o treinador rubro-negro segue no ataque. O atacante Iury Castilho continua em recuperação de uma mialgia no adutor da coxa direita e dificilmente viajará com a delegação para Campinas. Já o centroavante Zé Roberto permanece entregue ao departamento médico e segue fora das opções.

Sem os dois atacantes, Márcio Goiano deve novamente apostar na manutenção da estrutura ofensiva que vem funcionando nas últimas partidas.

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Dúvida no ataque

A 'dor de cabeça' positiva está no lado esquerdo do ataque. Contra o Ceará, pela Série B, Clayson iniciou entre os titulares. Já diante do ASA, pela Copa do Nordeste, Marlon Douglas ganhou a vaga.

O atacante, inclusive, teve participação direta no crescimento ofensivo da equipe nos últimos jogos. Contra o Ceará, sofreu o pênalti convertido por Barletta e participou da construção do segundo gol leonino.

Possível alteração na lateral

Na lateral direita, outra possível alteração pode acontecer por questão física. Augusto Pucci, um dos principais destaques do Sport na temporada e líder do elenco em número de partidas no ano, pode reaparecer entre os titulares na vaga de Madson. O controle de minutagem vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica devido à sequência intensa de jogos.

Provável escalação do Sport para enfrentar a Ponte Preta:

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel Fonseca e Carlos De Pena; Barletta, Marlon Douglas (Clayson) e Perotti.

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