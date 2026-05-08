Márcio Goiano avalia opções e Sport pode repetir escalação para enfrentar a Ponte Preta

Base da equipe que venceu o ASA deve ser mantida no Moisés Lucarelli; confira possível time contra a Macaca

Equipe do Sport em jogo na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Invicto na Série B e embalado por duas vitórias consecutivas, o Sport deve manter a base da equipe que vem dando resultado sob o comando de Márcio Goiano para o duelo contra a Ponte Preta, neste sábado (9), às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada da competição. O elenco rubro-negro desembarcou na tarde desta sexta-feira (8) em Campinas.

O principal problema para o treinador rubro-negro segue no ataque. O atacante Iury Castilho continua em recuperação de uma mialgia no adutor da coxa direita e dificilmente viajará com a delegação para Campinas. Já o centroavante Zé Roberto permanece entregue ao departamento médico e segue fora das opções.

Sem os dois atacantes, Márcio Goiano deve novamente apostar na manutenção da estrutura ofensiva que vem funcionando nas últimas partidas.

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Dúvida no ataque

A 'dor de cabeça' positiva está no lado esquerdo do ataque. Contra o Ceará, pela Série B, Clayson iniciou entre os titulares. Já diante do ASA, pela Copa do Nordeste, Marlon Douglas ganhou a vaga.

O atacante, inclusive, teve participação direta no crescimento ofensivo da equipe nos últimos jogos. Contra o Ceará, sofreu o pênalti convertido por Barletta e participou da construção do segundo gol leonino.

A próxima partida do Sport será neste sábado, diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30. Vamos! pic.twitter.com/G8MTmhkrrS — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 8, 2026

Possível alteração na lateral

Na lateral direita, outra possível alteração pode acontecer por questão física. Augusto Pucci, um dos principais destaques do Sport na temporada e líder do elenco em número de partidas no ano, pode reaparecer entre os titulares na vaga de Madson. O controle de minutagem vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica devido à sequência intensa de jogos.

Provável escalação do Sport para enfrentar a Ponte Preta:

Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel Fonseca e Carlos De Pena; Barletta, Marlon Douglas (Clayson) e Perotti.