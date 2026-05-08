Duelo de Leões: Sport enfrentará o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste

Definidas as semifinais da Copa do Nordeste; Sport decide vaga contra o Fortaleza na Ilha do Retiro

Perotti, atacante do Sport, e Miritello, atacante do Fortaleza ( Rafael Vieira/DP Foto e Mateus Lotif/Fortaleza EC)

A "Lampions League" conheceu na noite desta quinta-feira (7) o seu último semifinalista. Após a vitória do Fortaleza sobre o Confiança por 2 a 1, no Batistão, em Aracaju, o quadro de confrontos da reta final da Copa do Nordeste está oficialmente montado. Sport e Fortaleza se enfrentam de um lado, do outro, ABC e Vitória seguem na disputa pelo título regional.

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O Sport carimbou seu passaporte na Ilha do Retiro em uma partida equilibrada contra o ASA. O herói da classificação foi o lateral-esquerdo Felipinho, que anotou um belo gol de falta para garantir o 1 a 0 e a festa da torcida rubro-negra. Devido à melhor campanha, o Leão terá o direito de fazer o segundo jogo da semifinal em casa.

Seu adversário será o Fortaleza, que avançou ao bater o Confiança no Batistão. O Tricolor do Pici fará o primeiro duelo no Castelão, mas entra no confronto carregando um retrospecto recente contra o Leão da Ilha: a equipe cearense só garantiu sua permanência na competição após vencer o próprio Sport, na última rodada da fase de grupos, por dois gols de diferença.

Nos últimos 15 confrontos, o Fortaleza leva ampla vantagem sobre o Sport, com nove vitórias, contra apenas duas do adversário e quatro empates. Já no retrospecto geral, o equilíbrio é maior: em 38 jogos disputados, cada equipe soma 13 vitórias, além de 12 empates.

Na outra chave, o ABC chega embalado após aplicar a maior goleada das quartas de final: 4 a 0 sobre o Juazeirense na Arena das Dunas. O time potiguar decidirá a volta em Natal contra o Vitória, que eliminou o Ceará, por 1 a 0, no Barradão, em jogo marcado por duas expulsões.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já aponta as datas base para os confrontos de ida e volta. Diferente das quartas, esta fase será disputada em jogo de ida e volta.

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Jogos de Ida (20 de maio):

Fortaleza x Sport (Castelão)

Vitória x ABC (Barradão)

Jogos de Volta (27 de maio):

Sport x Fortaleza (Ilha do Retiro)

ABC x Vitória (Arena das Dunas)

A grande decisão da Copa do Nordeste está programada para os dias 3 e 7 de junho.

