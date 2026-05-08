Dúvida na ponta esquerda: Márcio Goiano avalia disputa entre Marlon e Clayson no Sport

Marlon Douglas e Clayson, atacantes do Sport (Rafael Vieira)

A disputa pela titularidade na ponta esquerda do Sport ganhou novos elementos após o confronto contra o ASA, pela Copa do Nordeste. Se por um lado o atacante Marlon recebeu sua primeira chance como titular sob o comando do técnico Márcio Goiano, por outro, Clayson, que vinha sendo o dono da posição, entrou no decorrer da partida e recuperou o protagonismo técnico do setor.

A escolha por Marlon no último jogo não foi por acaso. O atleta vinha sendo o "12º jogador" da equipe, apresentando boas atuações sempre que saía do banco de reservas. Segundo o técnico, a oportunidade foi uma resposta ao trabalho do atleta no dia a dia.

“Marlon sempre tem entrado bem nos jogos. E ele nunca tinha jogado comigo, naquele posicionamento que foi a origem dele. Sempre do lado extremo, do lado esquerdo. (...) Às vezes você tem que olhar aquele lado do merecimento”, explicou Márcio Goiano.

Apesar da aposta inicial em Marlon, o treinador reconheceu que o rendimento da equipe subiu com a entrada de Clayson. O treinador ressaltou a experiência e a regularidade de Clayson, além da capacidade do atacante de dar mais equilíbrio ao time durante a partida contra o ASA.

“O Clayson conseguiu dar um volume melhor. (...) Quando o Clayson entrou ele acabou dando essa sustentação, segurou a bola. Ele equilibrou melhor o jogo”, destacou

Com o próximo compromisso já marcado para este sábado (09), contra a Ponte Preta, às 18h30, no Moisés Lucarelli, pela Série B, a definição de quem começa jogando passará por um crivo além do técnico. A maratona de jogos e o desgaste físico serão analisados pelo departamento médico e de fisiologia para garantir que o time mantenha a intensidade competitiva.