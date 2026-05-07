Sport é condenado a pagar R$ 3,5 milhões para o técnico português António Oliveira

António Oliveira ainda não venceu um jogo no comando do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport foi condenado pela Justiça a pagar R$ 3,5 milhões ao técnico António Oliveira em decorrência do descumprimento de um acordo referente à multa rescisória após a demissão do treinador, ocorrida em junho do ano passado. A atual diretoria do clube informou que já recorre da decisão judicial.

A revelação foi feita pelo atual mandatário rubro-negro, Matheus Souto Maior, em entrevista ao programa Leo Medrado & Traíras. Segundo o dirigente, o ex-presidente Yuri Romão chegou a firmar um acordo para o pagamento dos valores devidos no momento da demissão, mas o compromisso não foi honrado.

“Acho importante colocar isso para que o nosso torcedor entenda não só o momento que a gente vive. O cenário do Sport ainda é de muita precaução, seriedade e cuidado”, pontuou o mandatário.

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Passagem relâmpago

Contratado em maio de 2025 para tentar salvar o time na Série A, António Oliveira teve uma das trajetórias mais curtas da história do clube. Foram apenas 26 dias no cargo, com um retrospecto de um empate e três derrotas em quatro jogos. A demissão ocorreu em 4 de junho daquele ano, em meio a uma crise técnica que terminou com o Sport na lanterna da competição e o consequente rebaixamento.

O departamento jurídico do Sport já está trabalhando no caso e recorrendo da decisão. O objetivo da diretoria é tentar reverter a condenação ou, ao menos, negociar uma redução.