Ponte Preta x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 8ª rodada da Série B

Macaca e Leão, em momentos distintos na Segundona, se enfrentam neste sábado (9), no Moisés Lucarelli

O atacante Barletta e o lateral-esquerdo Felipinho, jogadores do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport entra em campo neste sábado (9), às 18h30, diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 8ª rodada da Série B. O Leão está Invicto na Segundona e vivendo seu melhor início na era dos pontos corridos da competição.

Embalado por duas vitórias consecutivas, contra Novorizontino e Ceará, o Leão tenta manter a sequência positiva para seguir firme no G6 e até assumir a liderança da competição. Do outro lado, a Ponte Preta tenta reagir após sofrer uma dura derrota por 3 a 0 para o São Bernardo, fora de casa. A Macaca soma apenas sete pontos e aparece na 16ª posição, próxima da zona de rebaixamento.

Em 30 partidas disputadas entre os dois times, o Sport venceu 11 vezes, houve nove empates e a Ponte Preta saiu vencedora em 10 oportunidades. Em Campinas, porém, a vantagem é da Macaca: 10 vitórias dos paulistas, cinco empates e apenas dois triunfos rubro-negros.

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Com 13 pontos conquistados, o Rubro-Negro ocupa a terceira colocação e está a apenas um ponto do líder Fortaleza. Além da campanha invicta, o time comandado por Márcio Goiano também ostenta a segunda melhor defesa do campeonato.

A classificação à semifinal da Copa do Nordeste, conquistada na última quarta-feira após vitória sobre o ASA, reforçou um bom momento do Sport. Agora, o foco volta para a Série B.

Márcio Goiano deve repetir a base da equipe que vem atuando nas últimas rodadas. O treinador tem apenas um provável desfalque: o atacante Iury Castilho, que segue em recuperação de uma mialgia no adutor da coxa direita e dificilmente viajará com o elenco. Zé Roberto continua entregue ao departamento médico.

A principal dúvida está no setor ofensivo, diante de um 'revezamento' no lado esquerdo. Contra o Ceará, Clayson iniciou entre os titulares, enquanto diante do ASA quem começou jogando foi Marlon Douglas. Na lateral direita, Augusto Pucci pode reaparecer na vaga de Madson, principalmente por controle de minutagem.

PONTE PRETA

A Ponte Preta chega pressionada para o duelo. Após engatar vitórias sobre Avaí e América-MG, a equipe voltou a oscilar e foi dominada pelo São Bernardo na rodada passada. O cenário fora de campo também pesa. O clube convive com atrasos salariais, dificuldades financeiras e ainda sofreu um novo transfer ban.

Outro problema da Ponte está no ataque. Em 17 jogos disputados na temporada, a equipe não marcou gols em 10 partidas.

O técnico Rodrigo Santana ainda terá baixas importantes. Luís Phelipe está suspenso, enquanto Murilo segue lesionado, tratando uma contratura muscular na coxa. A tendência é que Rodrigo Souza e André Lima formem a dupla de volantes.

A boa notícia para a Macaca pode ser o retorno de Elvis. Principal destaque da equipe na Série C do ano passado, o camisa 10 não atua desde a partida contra o Vila Nova, 11 de abril, quando sofreu lesão e passou as últimas semanas no departamento médico.

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FICHA DA PARTIDA

PONTE PRETA: Diogo Silva; Thalys, Márcio Silva, Lucas Cunha e Kevyson; Rodrigo Souza, André Lima e Élvis (Léo Gomes); Diego Tavares, Bryan e William Pottker. Técnico: Rodrigo Santana.

SPORT: Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Lucas, Biel e Carlos De Pena; Barletta, Marlon Douglas (Clayson) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas

Horário: 18h30

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Quarto Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

VAR: Michel Patrick Costa Guimaraes (MG)

AVAR: Ivan Carlos Bohn (PR)

Transmissão: ESPN/Disney+ (TV fechada e Streaming)