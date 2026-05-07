Felipinho celebra golaço e destaca força do elenco do Sport em classificação na Copa do Nordeste

Felipinho, lateral-esquerdo do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

Herói da classificação do Sport para as semifinais da Copa do Nordeste, o lateral-esquerdo Felipinho foi destaque da noite de quarta (7) na Ilha do Retiro. Além do golaço de falta que garantiu o 1 a 0 sobre o ASA, o jogador assumiu a responsabilidade na bola parada.

Na hora da cobrança, o uruguaio Carlos de Pena, batedor oficial, também estava posicionado. Felipinho revelou como foi a conversa para bater a bola que decidiu o jogo.

"Eu e o De Pena a gente vem treinando, o Clayson também. Eu pedi a ele, que também estava confiante, e eu entendo, é assim mesmo, a gente quer fazer gol a todo momento. Ali, na calma, ele entendeu. É um cara muito experiente, fico muito feliz pela dedicação dele de querer bater a falta; isso vem do grupo, da nossa força. Tenho que agradecer a ele também, que me deu confiança, mandou eu fazer o gol e fui muito feliz ali", contou, em entrevista à Rádio Jornal.

"É parabenizar a todo o grupo. A gente merece essa vitória, não só eu pelo gol, mas todo o elenco que no dia a dia vem sendo muito bom. A gente vem trabalhando, se cobrando, e é nesse momento que valorizamos o nosso trabalho", destacou o lateral.

O GOLAÇO de Felipinho da visão da torcida! pic.twitter.com/Rq2X76nGJ6 — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 7, 2026

Cobrança da torcida e autocrítica



Apesar do gol, Felipinho não fugiu das críticas sobre erros cometidos durante a partida, especialmente em saídas de bola e na marcação. Com três anos de clube, o lateral afirmou entender a exigência vinda das arquibancadas da Ilha do Retiro.

"A torcida é assim mesmo aqui no Sport, a gente sabe. Eu tenho três anos aqui e sei muito bem. A torcida quer vencer a todo momento, ainda mais aqui na Ilha. Sabemos que jogamos em um time grande e a responsabilidade é muito maior, por isso temos que ser cobrados mesmo. Não posso errar, mas faz parte do jogo. O jogador que não erra está fora do futebol, mas que isso possa servir de lição para eu evitar mais as falhas. Vamos melhorando e conquistando nossos objetivos", concluiu.

Com a classificação garantida, Felipinho e o restante do elenco agora viram a chave para a Série B, onde enfrentam a Ponte Preta neste sábado (9), em Campinas. Pelo Nordestão, o Leão aguarda o vencedor de Confiança e Fortaleza para disputar uma vaga na grande final.

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